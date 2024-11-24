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天氣預報｜強烈東北季候風最快明抵達　天文台預測周五大埔低見11度

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 7 小時前

最後更新： 39 分鐘前

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天文台料本港周二氣溫逐步下降。（資料圖片）

季候風殺到，本港氣溫急跌。天文台今日（24日）預計，一股強烈東北季候風會在明日（25日）稍後至周二（26日）初時抵達廣東，本港周二氣溫顯著下降，隨後一兩日早上天氣清涼，市區最低氣溫在14至15度左右，周五（29日）大埔更低見11度。

天文台指，一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在明日初時繼續影響華南沿岸。而一股強烈東北季候風會在明日（25日）稍後至周二（26日）初時抵達廣東，該區有幾陣驟雨。受季候風持續影響，本周中期廣東沿岸氣溫逐步下降，早晚相當清涼，漸轉天晴乾燥，內陸地區日夜溫差頗大。

天文台料，本港今午大致多雲，有幾陣雨。展望明日大致多雲，有幾陣驟雨，，市區氣溫介乎20至23度，吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。周二（26日）北風增強，氣溫逐步下降，市區氣溫介乎17至21度。

至周三（27日）天氣顯著較涼，日間漸轉天晴乾燥，市區最低15度，打鼓嶺、石崗和大埔最低13度。周四（28日）早上相當清涼，市區最低氣溫跌至14度，將軍澳、沙田、屯門、上水等最低13度，打鼓嶺和大埔則進一步跌至最低12度。周五（29日）大埔更料低見11度。

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不過，隨著季候風緩和，本周後期至下周初廣東地區氣溫預計稍為回升，本港下周日（12月1日）市區氣溫回升至介乎17至22度，黃竹坑、青衣等最高達23度。

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