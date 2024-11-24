港產大熊貓｜海洋公園發布家姐細路最新一輯圖片　張大口、打手印萌照曝光【多圖】

大熊貓盈盈誕下一對龍鳳胎百日，海洋公園昨日(24日)舉行「百日慶典」，而由盈盈、樂樂誕下的「家姐」以及「細路」的最新一輯相片亦曝光。相片可見，家姐及細路張大口，露出剛長出的犬齒，亦於護理員的指引下打手印。

海洋公園主席龐建貽昨日表示，盈盈樂樂的子女「家姐」已是5.3kg，「細路」已是5.5kg，護理員亦發現他們開始出牙。最新發佈的一輯相片可見，家姐及細路部分牙齒已經長成，兩隻熊貓於鏡頭面前依偎一旁，狀甚溫馨。

公園昨向入場人士派發薑醋和紅雞蛋，並首次舉行「家姐細佬實時直播」，透過「威威劇場」LED 大屏幕讓粉絲們一睹這對雙胞胎的實時動態。昨晚亦有限定的大熊貓主題「光影盛夜」，透過壯觀的多媒體匯演讓大家重溫這對可愛寶寶的珍貴成長片段。

「家姐」及「細佬」今年8月出世，海洋公園動物及保育主管祝效忠2個月前表示，牠們的叫聲「有力、雄壯」，身體長滿黑白色毛髮，料牠們6個月大、即明年農曆年前後可與公眾見面。至於兩隻四川抵港的大熊貓「安安」、「可可」，亦預料會於下月與公眾見面。

家姐：

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細路：

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合照

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相片來源：海洋公園

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