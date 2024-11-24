體育盛事｜香港高球公開賽4日賽事完結　郭永亮稱有信心辦好明年全運會賽事

▲ 香港哥爾夫球會會長郭永亮（左）。（受訪者供圖）

第63屆「領展香港高爾夫球公開賽」，上周五（22日）起一連4日在粉嶺高爾夫球場舉行賽事，賽事同時是明年全運會高爾夫球項目的測試賽。香港哥爾夫球會會長郭永亮表示，球會過去曾舉辦63屆公開賽及LIV GOLF等大型賽事，經驗豐富，有信心能夠辦好明年的全運會賽事，會確保球場處於最優質的水平，供選手作賽。

郭永亮：吸引遊客仍有改善空間

郭永亮指，全運會的主辦方，包括全運會統籌辦、中國高爾夫球協會等都有派員到場進行深度考察，了解賽事的運作包括人流管理、球場設計、保安措施等，有關官員對球會舉辦賽事的能力非常滿意。他續指，留意到今次公開賽多了國際旅客到訪，但在如何吸引更多遊客到訪方面，仍有改善的空間。

郭永亮提到，今次賽事大膽嘗試將球場的18個洞，以香港18區命名，例如大埔、北區等，每個洞旁邊放置了介紹不同地區著名景點的展板及二維碼，希望透過球賽帶動旅遊推廣，吸引旅客親身到訪不同地區，體驗文化旅遊的特色，亦有在商場推廣高爾夫球運動。被問到預期全運會的高爾夫球賽事能吸引多少旅客，郭永亮表示，暫時未有實際數字，但根據過去舉辦公開賽的經驗，4日以上的賽事一般能吸引3萬至4萬名觀眾入場。

政務司副司長卓永興於社交平台貼文，指比賽邀請到殿堂級球星、南非的Gary Player先生出席。Gary雖然是89歲，但仍行動矯健，十分健談。卓永興亦表示，再次會見其高爾夫球偶像Patrick Reed，並與其交談。

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