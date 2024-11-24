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一氧化碳中毒｜涉用無GU標誌熱水爐時閂窗　一家三口一氧化碳中毒

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 6 小時前

最後更新： 3 小時前

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本港售賣的電熱水爐需有機電署認可的「GU」標誌。（資料圖片）

一名男子昨（23日）在家洗澡後被發現不省人事，兩名同住家人也被揭一氧化碳中毒，涉使用無煙道式熱水爐時關上所有窗戶，導致一氧化碳積聚。

個案涉2男1女，年介13至56歲，目前情況穩定，其中兩人已出院。初步調查顯示，56歲男子洗澡時，家中沒開窗和抽氣扇。而涉事氣體熱水爐屬無煙道式熱水爐，不可在浴室內使用，有關型號亦未獲機電署批准，沒有GU標誌。

初步懷疑由於熱水爐沒排氣煙道，燃燒產生的廢氣在浴室內排放，加上通風不足令一氧化碳積聚，導致中毒。機電署人員已撿走熱水爐，並會調查是否涉及有人違反《氣體安全條例》。

衞生防護中心提醒市民，使用氣體熱水爐時，須確保室內有良好通風。如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。

機電署亦提醒市民：

  • 應購買及使用已獲機電署批准，並附有GU標誌的氣體熱水爐
  • 無論安裝、更換或維修氣體熱水爐，都須由註冊氣體工程承辦商僱用的註冊氣體裝置技工進行
  • 使用氣體用具時，包括氣體熱水爐及氣體煮食爐，必須保持室內通風，例如開抽氣扇、不應關閉所有窗戶及門戶
  • 應每18個月安排註冊氣體工程承辦商，為氣體熱水爐進行安全檢查。如對氣體熱水爐的狀況有懷疑，請立即停止使用，並向註冊氣體供應公司查詢

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