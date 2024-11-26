校長專訪｜IB幼小中一條龍打造狀元搖籃　維多利亞創辦人投身教育40載：學生成功就是我的成功

銅鑼灣維多利亞幼稚園暨國際幼兒園一向受名人爸媽追捧，該校是本港首批推行IB課程的幼稚園，畢業生可銜接有「IB狀元搖籃」之稱的滬江維多利亞學校（VSA）。身兼兩校總校長的孔美琪博士在教育界走過近40個年頭，她說維多利亞就像一個大家庭，能陪伴和見證學生成長，是最開心不過的事，「當看到學生成功時，這就是我的成功」。

銅鑼灣維多利亞｜本港首批IB幼稚園

銅鑼灣維多利亞幼稚園由孔博士的母親丁毓珠及親姊丁毓娟創辦，受家庭影響，孔博士自小已經對幼兒教育產生興趣，中學時期便當上小老師，大學時她於美國修讀兒童心理學及教育雙學位，畢業後在當地任註冊小學教師，1985年回港加入維多利亞幼稚園。

▲ 銅鑼灣維多利亞幼稚園暨國際幼兒園及滬江維多利亞學校總校長孔美琪博士。（陳慧安攝）

銅鑼灣維多利亞早於2006年推行IB課程，是本港首批IB幼稚園，至2012年獲認證為IB世界學校，以IB課程的幼小項目為框架，培養學生IB十個學習目標。孔博士表示，IB是一個探究式學習，鼓勵學生不斷發問，然後尋找答案，從而培養批判性思維和創造力，

其實IB像是在玩耍，小朋友在過程中不知不覺地進行探究，所有事情是他們動手去做。

銅鑼灣維多利亞｜沉浸式學習語文 打好聽說讀寫基礎

同時，幼稚園採取兩文三語教學，推行「一教師一語言」的沉浸式學習語文政策，安排英語、粵語及普通話老師授課。孔博士認為，從小打好聽說讀寫基礎是十分重要的，「學生要用特定語言與老師溝通，他們要嘗試去表達，老師就是他們的Role model（行為榜樣），他們會跟著模仿，沉浸在語境當中」。

幼稚園亦引入美國哥倫比亞大學的讀寫計劃（Teachers College Reading and Writing Project，TCRWP），「小朋友在閱讀之後再去寫作，這是一個創意寫作，並非單純的抄寫，可激發小朋友的興趣，他們覺得自己是個小作家，自信地表達想法」。

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VSA｜多元智能課程培育高階思維

當年孔博士從母親手中接棒，再於本港和內地開辦多間幼稚園，更將教育王國的版圖擴展至中小學，成立了IB一條龍私校滬江維多利亞學校，VSA以雙語教學，提供小學、中學及大學預科項目的IB課程。

VSA推行「SPARC」項目（Students Preparation Academics Research Character and Mentoring），鼓勵學生自選題目進行研究，從中體驗自主學習，「每個星期五的下午，學生會有時間做自己喜歡的項目，例如機械人編程、烹飪等等」。

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VSA｜逾百課外活動 開闊學生眼界

學校亦提供多達130個課外活動供學生參與，鼓勵他們在運動、藝術和科技等多個方面發展。此外，校方每天設有「FLEX」課堂，根據主題進行活動，又邀請不同領域、行業的專家分享，讓學生跳出書本，開闊眼界。

訪問當天，身為校友的本地藝術家Offgod（Andrew Mok）受邀請回到VSA創作壁畫，並舉辦工作坊，向同學分享數位藝術知識。原來年僅19歲的Andrew在就讀VSA時期已在國際舞台嶄露頭角，為多位世界知名歌手創作專輯封面。孔博士笑言自己也是他的粉絲，更向對方索取簽名。

▲ 本地藝術家Offgod（Andrew Mok）回到VSA創作壁畫。（陳慧安攝）

親民校長｜奮鬥40年領導學校大家庭

孔博士一向予人印象親民，不擺校長架子，現在她經常回到幼稚園為同學說故事，有時又會到VSA講課，「哪位老師今天沒有上學，就讓我來吧」，她自言喜歡與學生相處，不時趁著小息時間或在圖書館與學生接觸。

▲ 孔博士經常在銅鑼灣維多利亞和VSA兩邊走，與學生相處。（陳慧安攝）

今年是銅鑼灣維多利亞幼稚園創校60周年，也是滬江維多利亞學校20周年校慶。孔博士表示，維多利亞就像一個大家庭，師生、家長之間沒有甚麼隔膜。投身教育接近40年，孔博士始終堅持與時並進的理念，

如何去兼備傳承和創新是很重要的，我不斷去思考，如何根據社會的變遷，以及學生的需要去改變，提供最好的教學，當他們出現問題時，我會反思是否學校在某些方面有不足。

維多利亞不少學生從幼稚園讀到中小學，孔博士見證一個個小朋友由2歲到16、17歲的成長過程，每當談起學生時，她的臉上總是帶著燦爛的笑容，教學熱情沒有半點減退，

看到他們學有所成時，這就是我最大的成功。

▲ 曾有學生給孔博士送了由他2歲到16歲的合照，令她十分開心。（陳慧安攝）

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