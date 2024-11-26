校長專訪｜IB幼小中一條龍打造狀元搖籃 維多利亞創辦人投身教育40載：學生成功就是我的成功
撰文： 沈佩珊
發布時間： 6 小時前
最後更新： 3 小時前
銅鑼灣維多利亞幼稚園暨國際幼兒園一向受名人爸媽追捧，該校是本港首批推行IB課程的幼稚園，畢業生可銜接有「IB狀元搖籃」之稱的滬江維多利亞學校（VSA）。身兼兩校總校長的孔美琪博士在教育界走過近40個年頭，她說維多利亞就像一個大家庭，能陪伴和見證學生成長，是最開心不過的事，「當看到學生成功時，這就是我的成功」。
銅鑼灣維多利亞｜本港首批IB幼稚園
銅鑼灣維多利亞幼稚園由孔博士的母親丁毓珠及親姊丁毓娟創辦，受家庭影響，孔博士自小已經對幼兒教育產生興趣，中學時期便當上小老師，大學時她於美國修讀兒童心理學及教育雙學位，畢業後在當地任註冊小學教師，1985年回港加入維多利亞幼稚園。
銅鑼灣維多利亞早於2006年推行IB課程，是本港首批IB幼稚園，至2012年獲認證為IB世界學校，以IB課程的幼小項目為框架，培養學生IB十個學習目標。孔博士表示，IB是一個探究式學習，鼓勵學生不斷發問，然後尋找答案，從而培養批判性思維和創造力，
其實IB像是在玩耍，小朋友在過程中不知不覺地進行探究，所有事情是他們動手去做。
銅鑼灣維多利亞｜沉浸式學習語文 打好聽說讀寫基礎
同時，幼稚園採取兩文三語教學，推行「一教師一語言」的沉浸式學習語文政策，安排英語、粵語及普通話老師授課。孔博士認為，從小打好聽說讀寫基礎是十分重要的，「學生要用特定語言與老師溝通，他們要嘗試去表達，老師就是他們的Role model（行為榜樣），他們會跟著模仿，沉浸在語境當中」。
幼稚園亦引入美國哥倫比亞大學的讀寫計劃（Teachers College Reading and Writing Project，TCRWP），「小朋友在閱讀之後再去寫作，這是一個創意寫作，並非單純的抄寫，可激發小朋友的興趣，他們覺得自己是個小作家，自信地表達想法」。
VSA｜多元智能課程培育高階思維
當年孔博士從母親手中接棒，再於本港和內地開辦多間幼稚園，更將教育王國的版圖擴展至中小學，成立了IB一條龍私校滬江維多利亞學校，VSA以雙語教學，提供小學、中學及大學預科項目的IB課程。
VSA推行「SPARC」項目（Students Preparation Academics Research Character and Mentoring），鼓勵學生自選題目進行研究，從中體驗自主學習，「每個星期五的下午，學生會有時間做自己喜歡的項目，例如機械人編程、烹飪等等」。
VSA｜逾百課外活動 開闊學生眼界
學校亦提供多達130個課外活動供學生參與，鼓勵他們在運動、藝術和科技等多個方面發展。此外，校方每天設有「FLEX」課堂，根據主題進行活動，又邀請不同領域、行業的專家分享，讓學生跳出書本，開闊眼界。
訪問當天，身為校友的本地藝術家Offgod（Andrew Mok）受邀請回到VSA創作壁畫，並舉辦工作坊，向同學分享數位藝術知識。原來年僅19歲的Andrew在就讀VSA時期已在國際舞台嶄露頭角，為多位世界知名歌手創作專輯封面。孔博士笑言自己也是他的粉絲，更向對方索取簽名。
親民校長｜奮鬥40年領導學校大家庭
孔博士一向予人印象親民，不擺校長架子，現在她經常回到幼稚園為同學說故事，有時又會到VSA講課，「哪位老師今天沒有上學，就讓我來吧」，她自言喜歡與學生相處，不時趁著小息時間或在圖書館與學生接觸。
今年是銅鑼灣維多利亞幼稚園創校60周年，也是滬江維多利亞學校20周年校慶。孔博士表示，維多利亞就像一個大家庭，師生、家長之間沒有甚麼隔膜。投身教育接近40年，孔博士始終堅持與時並進的理念，
如何去兼備傳承和創新是很重要的，我不斷去思考，如何根據社會的變遷，以及學生的需要去改變，提供最好的教學，當他們出現問題時，我會反思是否學校在某些方面有不足。
維多利亞不少學生從幼稚園讀到中小學，孔博士見證一個個小朋友由2歲到16、17歲的成長過程，每當談起學生時，她的臉上總是帶著燦爛的笑容，教學熱情沒有半點減退，
看到他們學有所成時，這就是我最大的成功。
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