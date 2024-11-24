工程成本｜甯漢豪：去年起展開研究加強管控建造成本　料年內公布具體建議

▲ 發展局上星期成功舉辦首次「國際基建項目領導峰會」。(發展局網誌)

發展局局長甯漢豪今日(24日)發表局長網誌。她提到，發展局上星期成功舉辦首次「國際基建項目領導峰會」，雲集約500位來自超過20個國家、180個政府部門和私人機構的大型基建及主要項目領袖，就基建項目的管理經驗進行深入交流。

甯漢豪亦表示，發展局一向關注建造成本問題，為此於去年第四季展開一項策略性研究，比較香港與其他主要城市在不同工程類型上的造價，深入了解本港高建造成本的原因。策略性研究總結出五個導致香港高建造成本的主要因素，並從四大方向提出建議，以加強管控建造成本。她表示，今年內會提出具體建議，並於2025年起陸續推行。

她指，發展局亦積極推動建造業以創新科技提升建造效益，包括於今年8月成立香港建築科技研究院建科院會就推動應用研發、提升標準和提供認可、認證及測試三大主要方向發展，並於領導峰會上與廣東省建築科學研究院、新加坡建設局，以及三間本地大學包括香港大學、香港科技大學及香港理工大學簽訂合作備忘錄，以拓展建科院的合作網絡，推動建造業應用創新科技。

她亦指，在推動建造業創新方面，隨着香港建築科技研究院於今年8月成立，已逐步開展初期工作計劃。當局已邀請了發展局同事、領導峰會的參與者及建科院董事會主席為大家介紹相關詳情。

甯漢豪指，香港是國際化城市，更擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，會善用優勢、把握機遇，配合香港多年來在大型基建項目推展和管理方面累積的經驗和擁有的人才，持續創新，打造香港成為國際基建中心，服務香港，貢獻國家。

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