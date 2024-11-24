時尚速報 ｜知專一連八日舉行時尚聯盟展覽 葛民輝任大使撐香港時裝

▲ 時尚聯盟大使葛民輝亮相開幕禮

職業訓練局 （VTC）轄下香港知專設計學院（HKDI）主辦、文創產業發展處資助的「時尚聯盟 —— 引領工裝美學」（時尚聯盟），即日起於深水埗DX設計中心舉辦一系列活動。

打響頭炮的有為期八天的工裝美學展覽，展出倫敦 The Vintage Showroom共同創辦人Douglas Gunn 聯合策展的精選復古工裝。

同場亦展出八位本地設計師的作品，其靈感源自1920年代至1980年代香港不同行業的服裝，均是首次向公眾亮相。

時尚聯盟大使葛民輝亮相開幕禮，表示工裝美學在於時尚與功能性具備，經典工裝單品細節如車線、袋口設計亦源於不同時代的需要，故可透過各時代的工裝參透背後的歷史發展及故事，活動亦展現了工裝在時裝領域的寶貴歷史和多面性。

被問香港時裝有何特色，他說就是亂配：港人最叻就是用自己的喜好來配搭服裝，不會只把一身名牌穿在身上。

展覽期間場內更設置「LED天際故事」作為虛擬打卡點，配合多幀俯瞰香港的照片，可坐在裝置上以不同配件和道具來重塑經典的工裝時刻，十分有趣。

之後場內亦會舉行《Make It, Mend It, Wear It》工作坊（室內）、工藝示範、HKDI 及 Transformers ED 硏討會；於旁邊的通州街臨時街市3號棚旁空地亦會舉辦戶外工裝市集、遊戲區及室外工作坊等，望能啟發設計師和行內專業人士，探索以創新方式將工裝元素融入時裝設計。

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