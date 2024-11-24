正能量｜醫生義工參與專科義診醫療日 為400名長者提供過千診治

▲ 流動醫療及牙科服務車設備齊全

「香港愛馬女士協會」、「老有所醫慈善基金」主辦，「社區關愛協會」、「睛彩慈善基金」合辦，於啟德保良局何壽南小學舉辦「專科義診醫療日」，為約 400 名 65 歲以上貧困長者提供超過 1000 個專科診治。

香港愛馬女士協會主席葉思貝感謝所有參加活動的醫護人員及義工，還有協會的多名委員及背後支持各委員執行工作的丈夫們，令這項活動圓滿舉行。

老有所醫慈善基金行政總裁招溢安表示：「能結合多項專科同一日提供義診並不容易，得到各界支持使活動成功舉行，著實別具義意。期待今後繼續舉辦同類活動，服務各區市民。」

▲ 嘉賓合照

嘉賓高永文醫生表示：「香港醫護人員熱心關心社區長者需要，今次專科義診活動過程，各方通力合作解決場地、診治過程需要等各式各樣難題，還按照需要提供轉介醫療及跟進等，盡量做好義診服務。減輕社區醫療負擔的效果。」

參與活動共有40多名專科醫生， 20多名職業/物理治療師和註冊護士，20名醫學院或護理科學生，和約100名義工。

專科醫生包括眼科、牙科、骨科、耳鼻喉科、腸胃科、肝膽胰科、腹科、泌尿科、皮膚科、呼吸系統科、家庭科、中醫和脊醫，另有職業治療和物理治療。

需求最大的是牙科，共14名牙科醫生為長者們診治330症。眼科亦提供140個症的服務。骨科和相關的脊醫、職業治療和物理治療亦由 15 位醫護合共服務 200 個症。

每名長者可按需要接受 2 至 3 個專科醫生的診冶，以及$300 以內的藥物送贈。

此外，大會預早幾天落區為其中 150 名長者提供抽血檢驗（貧血、血糖、膽固醇、肝功能和腎功能），活動當日在現場又為 250 名長者作有 90%準確度的心血管檢查，和為 100 名長者作聽力測試，用以提升義診醫生為長者診治的力量。最後，部份有需而又符合資格的長者亦可獲安排免費做白內障手術。

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