海南艦訪港｜警拘兩男　涉放無人機非法偷拍解放軍軍艦

▲ 日前解放軍海軍兩艘由海軍海南艦和長沙艦組成的編隊訪港，分別停泊西環招商局碼頭及昂船洲軍港碼頭。警方先後拘捕二人涉非法放無人機偷拍軍艦。（黃慧日攝）

解放軍海軍兩棲攻擊艦「海南艦」以及導彈驅逐艦「長沙艦」組成的隊伍自11月21日開始訪港五日，分別停泊西環招商局碼頭及昂船洲軍港碼頭，吸引不少市民到場拍攝。警方先後拘捕二人涉非法放無人機偷拍軍艦。

民航處已在西環招商局碼頭一帶設立「臨時限制飛行區」，警方上周五（22日）及周六（23日）在西環招商局碼頭拘捕2名分別姓楊（35歲）及姓王（18歲）的本地男子，涉嫌觸犯《小型無人機令》中「違反操作規定」等罪，並檢獲兩部小型無人機，被捕人已獲准保釋候查，須於下月向警方報到。

西環招商局碼頭一帶設「臨時限制飛行區」

警方提醒市民，民航處已在西環招商局碼頭一帶設立「臨時限制飛行區」，任何人如在未獲授權放飛小型無人機，即屬違法，最高可被判罰款十萬元及監禁兩年。

警方重申，《小型無人機令》（第488G章）已於2022年6月1日正式生效，小型無人機無論是用作消閒或是商業用途，均須符合《小型無人機令》的要求。市民應留意有關憲報及民航處的SUA一站通，以獲取有關 「限制飛行區」的即時資訊。

警方絕不容忍任何危害公共安全和航空安全的行為，並會繼續採取果斷措施打擊涉及違反《小型無人機令》。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】