太空油｜「太空油」被捕人數按年增10倍 研警員巡邏引入試紙檢測　

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「太空油」成為青年人吸食毒品第三位。保安局局長鄧炳強表示，首9個月共98人因吸食「太空油」被捕，按年增長約10倍，認為情況嚴重。警務處處長蕭澤頤表示，正研於警員巡邏期間，引入試紙檢測。

鄧炳強昨於電台節目表示，去年涉及「太空油」的案件僅8宗，共9人被捕，而今年被捕數字已共98人，按年增長約10倍。檢測數量由去年約500克增至今年約3公斤，增幅逾4倍。

他表示，透過電子煙吸食的「太空油」，吸食後會影響神智並成癮，長期吸食會影響精神健康，曾有年輕人吸食後神志不清，在街上險象環生。當局擬將「依托咪酯」納入毒品範疇，明年首季修例規管。

蕭澤頤周六出席警察學院結業會操後表示，近日一宗案件搜出大量太空油，被捕17人當中13人是學生。蕭表示，正積極研究引入「試紙」檢測，警員巡邏時如懷疑有人疑似吸服太空油，可即場作檢驗。

蕭澤頤亦指出，除立法禁止吸食，警方亦正嘗試邀請曾吸食太空油的人士現身說法，說出禍害，也會邀請醫護人士講述太空油對身體的影響，未來會向學校發放資訊，呼籲全社會向年輕人多作宣傳教育。

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