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海水化淡廠｜將軍澳海水化淡廠今首辦開放日　市民即場試該廠出產食水

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 4 小時前

最後更新： 1 小時前

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市民參觀海水化淡廠後，即場試飲由該廠出產的食水。（政府新聞處圖片）

水務署今日（24日）首次在將軍澳海水化淡廠舉行開放日，吸引逾1,600名人參與，不少人更即場試飲由該廠出產的食水。

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水務署在將軍澳海水化淡廠設多個參觀點，入場市民可參觀該廠的逆滲透淨化大樓、溶氣浮選過濾池、行政大樓等，並聽署方講解海水轉化成食水的過程，以及如何製成符合《香港食水標準》的食水；不少人更即場試飲由該廠出產的食水。場內亦設多個打卡點和互動遊戲區，水務署吉祥物「滴惜仔」亦有現身與市民合照留念。

水務署指，東江水現時佔全港食水用量達7至8成，適逢明年為東江水供港60周年，開放日特設東江水供港主題展覽，展示香港在60年代應對旱情的情況、當時東江─深圳供水工程的珍貴歷史相片，以及粵港兩地政府就保障供港東江水水質及供水量，所實行的措施和努力。

發展局常任秘書長（工務）劉俊傑在開幕典禮致辭時表示，將軍澳海水化淡廠落成，以及透過跨地域和跨領域協作，引進先進的海水淡化技術，突顯香港作為國際基建中心的成就。

將軍澳海水化淡廠第一期於去年12月22日開始供水，每日食水產量可達13萬5千立方米，佔本港食水用量約百分之五。

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