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公屋｜房協考慮提高三倍富戶租金　新任主席凌嘉勤料反響不會太大

社會

發布時間： 4 小時前

最後更新： 2 小時前

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(資料圖片)

房協新任主席凌嘉勤表示，正考慮提高三倍富戶租金，並研究降低富戶入息限額門檻，提到社會非常接受善用公共房屋資源，「可能也許有啲反響，但我覺得應該唔會好大。」

凌嘉勤出席電視錄影節目表示，房協會跟隨施政報告的房屋措施，未能申請房屋的單人資助房屋申請購買者，將獲多發一個抽籤號碼，亦會收緊出租單位的富戶政策，包括研究提高富戶租金。他續指，房協不像房委會般有房屋條例，收緊富戶政策可以靠租約等處理，兩個機構執行機制上有不同。

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凌嘉勤表示，未來5年是房協建屋高峰，涉及1.7萬個資助單位，當中約9000個屬專用安置，讓受清拆影響的居民優先申請。他表示，要及時落成有挑戰。他透露，安達臣道「朗然」項目將於明年揀樓，未來亦希望可以啟動紅磡、土瓜灣數條屋邨重建項目，房協會小心規劃，強調以人為本，希望可以維持鄰舍及社區的結構。

凌嘉勤亦提到，房協按「起好就推」策略建屋，不受樓市高低影響，當項目落成現金會回籠。他表示，目前仍有4.5億盈餘，近月又完成簽訂120億元銀團貸款，加上政府已承諾免地價減輕負擔，認為未來5至7年房協的財政狀況穩定。

今年施政報告表明，政府會為退休長者增加跨境安老的選擇。凌嘉勤認為，若果較多年長港人想在大灣區養老，房協並不排除在大灣區建屋，其中一個選擇是長者屋，不過料需於5年後才會推行。
 

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