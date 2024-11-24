遲來的婚紗照｜75對長者昨黃大仙祠「補拍」婚紗照　體驗中西婚嫁儀式

▲ 75對長者在黃大仙祠「補拍」婚紗照。（九龍東區各界聯會提供）

在上世紀的香港，並非每對夫婦有機會拍婚紗照。東聯社會服務基金、九龍東區各界聯會與嗇色園合作，昨（23日）在黃大仙祠舉辦「愛・共融」中西婚嫁文化暨長者婚紗攝影見證活動，免費為75對長者「補拍」婚紗照，助完婚紗夢。

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大會安排義工為75對長者化妝，以及換上華麗西式婚紗禮服，隨後前往黃大仙祠各個特色景點，如麟閣、月老殿、盂香亭及「大仙成道」長廊銅雕壁畫拍照。

同時，長者可體驗傳統中式道教祝福儀式，特別是鳴鐘儀式，且參與西式誓言環節，與伴侶宣讀誓言，感謝彼此多年來的陪伴，並許下終生承諾，一次過感受中西婚嫁文化魅力。

結婚逾40年的李賜榮和吳美霞夫婦、一起走過50個春秋的吳景初和伍少芳夫婦等均有參加；另有5對身穿中式婚嫁服飾的年輕人參與活動。

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鄧炳強：特別又溫馨

保安局局長鄧炳強致辭時稱，能見證75對銀髮夫婦的重要時刻，並恰逢國慶75周年，意義非凡。他憶述父母都是來自內地的基層，雖然物質不充足，但努力為生活奮鬥；又強調香港從製造業基地轉型為國際金融中心，全賴市民的拼搏精神。

他會後在社交平台形容活動特別又溫馨，稱與另一半攜手到老，是最幸福的事，亦是他的心願。又透露「活動上仲見返之前幫過我家人囍事嘅大妗姐，真係有緣！」

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