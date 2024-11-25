北部都會區｜消息：港府周五舉辦動員大會　邀港企、國企、外企簽參與開發意向書

▲ 財政司司長陳茂波將帶隊考察河套區港深創科園。（資料圖片）

【北部都會區/北都/夏寶龍/工商界/動員大會/】中央動員本港工商界以「實際行動」助港發展。消息指，中央重視北部都會區發展，本月底將有一場「重頭戲」，一批本地、中資和外資企業，將與港府簽署意向書，表態支持和共同參與發展北都發展。

開發北都｜財爺帶隊實地考察 後與特首午宴

消息指，港府在本月29日，將舉辦一場鼓勵企業合作開發開發北都的盛大宣傳活動，已廣邀港企、央企、國企及外企代表出席。當日活動歷時約7小時，早上先由財政司司長陳茂波帶隊，實地考察河套區港深創科園，以及洪水橋／廈村新發展區。中午，一行人會回到政府總部，接受特首李家超宴請。下午則舉行簽署儀式，即讓出席企業，簽署支持和參與北都發展的意向書。

開發北都｜消息：貫徹月初座談會精神

消息人士透露，是次活動，是貫徹本月初港澳辦主任夏寶龍在深圳舉行的工商界座談會精神，即要工商界、企業家作出實際行動，而且，目標不只是本港工商界，還有具代表性的央企、國企、外資企業。據知，當日中央和深圳市有關部門代表、中聯辦主任鄭雁雄等，均會出席。

特首李家超和政務司司長陳國基今日則先帶領約50人的代表團，前往大灣區考察，其中約30位是企業家、商會代表，所代表的企業基本上是月初獲邀出席座談會的成員，他們將在廣東了解當地片區發展。

動員企業參與北都開發行動 ●11月8日

—港澳辦主任夏寶龍南下與29個本港工商界代表座談並動員

—港府會後籲積極參與「片區開發」 ●11月25-27日

—特首李家超和政務司司長陳國基率約30位工商界高層赴大灣區考察片區發展 ●11月29日

—財政司長司長上午率本地、央企、國企、外企代表赴河套區港深創科園和洪水橋／廈村新發展區考察 —中午接受特首宴請，下午企業代表簽署支持和共同發展北都意向書

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