城市定向｜圖入城野定向挑戰賽圓滿舉行　中銀人壽：盼強化年輕一代抗逆能力

▲ (受訪者提供)

香港⻘年獎勵計劃主辦、中銀人壽冠名贊助首屆大型城市定向界盛事一「中銀人壽圖入城野定向挑戰賽2024」於11月24日圓滿舉行。中銀人壽夥拍AYP， 攜手推動香港⻘年發展，鼓勵⻘年人多「走出去」投入社區。

今年活動主題為關注⻘少年身心靈健康，活動參與人數逾1,000人，包括參賽者800人、活動義工、到場打氣的家屬和朋友等，其中約7成參賽者是30 歲以下的⻘年，更為AYP的⻘年發展項目籌得60萬港元經費。

⺠政及⻘年事務局副局長梁宏正表示希望透過是次圖人城市定向比賽，能夠啟發青年人為自己的人生「定向」，積極探索，規劃人生。他勉厲各位參賽者，城市定向需要計劃路徑，拿取最佳成續，和比賽一樣，需要計劃路徑，其中難免有迷惘的時候，但需要正向樂觀地面對困雞和挑戰。

中銀人壽品牌及企業傳訊總監焦揚表示，⻘年發展是中銀人壽推動社會可持續發展的重點之一，與香港⻘年獎勵計劃在促進⻘少年發展上有著共同的理念，希望透過多元化的活動為⻘年人提供鍛鍊身心及發揮潛能的機會，強化年輕一代的抗逆能力，建立勇於接受挑戰 、敢於創新及堅毅不屈的正向思維。

她表示，鼓勵年⻘人多「走出去」投入社區，因「走出去」才能發掘無限的可能和機會。她表示，喜見是次活動籌得的經費，將全數用來支持本港⻘年發展項目，真正做到「⻘年人幫⻘年人」。「圖入城野」以定向比賽形式進行，賽時須在6小時或3小時内完成 ，並分為多個組別，每組設有冠、亞、季三個獎項。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】