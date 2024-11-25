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聖誕好去處2024｜皇室堡「Pokémon冬日大冒險」　逾20隻1:1小精靈+玩卡牌教學免費獲對戰牌組

親子好去處

撰文： 任薏

發布時間： 3 小時前

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由即日起至2025年1月1日，皇室堡舉辦「Pokémon冬日大冒險」，設3大小精靈打卡位。

【親子聖誕好去處2024/皇室堡Pokemon/寶可夢】Pokémon迷注意！由即日起皇室堡舉辦「Pokémon冬日大冒險」，設3大打卡位逾20隻1:1小精靈現身，包括2米高卡比獸、由近百張寶可夢卡牌堆砌的4米高聖誕樹，與粉絲一同過聖誕！

聖誕好去處2024｜皇室堡「Pokémon」3大打卡位 必影2米高比卡獸

由即日起至2025年1月1日，皇室堡舉辦「Pokémon冬日大冒險」設有3大打卡位，「夢幻飄雪水晶球」、「冬日雪橇車」及4米高發光聖誕樹，當中必影焦點是「夢幻飄雪水晶球」中的逾2米高卡比獸，以及身旁的冬日造型比卡超和一眾小精靈，水晶球更會配合特效和光影效果，營造冬日氛圍。

水晶球旁是4米高、分成8層的發光聖誕樹，聖誕樹旁有首次以立體造型在香港現身的可達鴨，由近百張巨大版寶可夢集換式卡牌堆砌而成，其中有比卡超ex、仙子伊布ex、夢幻ex等。聖誕樹旁更有首次以立體造型在香港現身的可達鴨，大家可以近距離和每張卡牌和可達鴨打卡。

另外，「冬日雪橇車」則有伊布、穿山鼠、雪吞蟲和莫魯貝可在雪橇車旁，大家可以走進車內打卡，與小精靈共度聖誕。

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聖誕好去處2024｜必玩寶可夢卡牌教學 免費獲對戰牌組

除了打卡之外，每逢星期六、日及公眾假期，場內舉辦寶可夢卡牌教學活動「Trainers Camp」，由專人教授對戰技巧，學習「牌組構築師」、「弱點神探」及「硬幣投擲手」等對戰要素。大家完成「Trainers Camp」教學後，可免費獲贈一副對戰牌組，紙製對戰桌墊、傷害指示物以及入門指引，贈品數量有限，送完即止。

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聖誕好去處2024｜Pikachu及卡比獸現身互動合照

Pikachu及卡比獸更會於12月指定星期六、日及公眾假期，現身於「Pikachu及卡比獸聖誕見面會」，大家可以與他們合照互動！

Pikachu及卡比獸更會於12月指定日子現身，與大家見面。（TOPick 記者攝）

聖誕好去處2024｜Pokémon限定快閃店 必買小精靈聖誕精品

Pokémon冬日快閃店發售逾百件Pokémon原創精品，包括將會率先在會場發售的Pokémon聖誕卡-花圈、Pokémon聖誕迷你卡及Pokémon聖誕小夜燈等。另外，更有寶可夢繁體中文版五週年紀念手提收納箱組合、毛絨公仔、絨毛手機支架等。粉絲們切勿錯過！

與此同時，場內更有「Pokémon冬日座枱月曆2025」 ，WINDSOR CLUB會員只要消費滿$600，即可換領Pokémon冬日座枱月曆2025一個，名額1500份，先到先得，換完即止。

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另外，皇室堡任何商戶以電子貨幣即日消費滿指定金額，連同相符的電子貨幣付款存根，即可換領皇室堡$100購物現金券1張，讓大家這個聖誕可以盡情購物，感受節日的喜悅。

皇室堡「Pokémon冬日大冒險」
日期：即日起至2025年1月1日
時間：上午10時至晚上10時

寶可夢卡牌教學活動「Trainers Camp」
日期：即日起至2025年1月1日（逢星期六、日及公眾假期）
時間：下午2時至晚上8時
地點：皇室堡地下中庭

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