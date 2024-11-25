大灣區｜逾60位工商界高層隨特首訪大灣區（附名單）　港商在粵投資逾910億元

▲ 特首李家超今日率工商界代表訪大灣區。（李家超Fb圖片）

特首李家超今日率工商界高層訪大灣區，下午出席粵港深化經貿投資合作交流會。廣東省委書記黃坤明、李家超、中聯辦主任鄭雁雄分別致辭。

粵港兩地政府分別作推介，另有四家企業會代表會作分享，包括匯豐、輝瑞、美的、霍英東集團。

工商界代表增至逾60人

政府原預告此行有50多人，其中逾30人是工商界代表，不過，李家超下午在社交平台透露，代表團由約80名成員組成，包括超過60名來自香港大型企業、金融機構和商會等的代表。根據李家超上載的合照，與會的工商界代表包括：

工商界代表（部分） 企業代表 恒基主席李家傑、新地執行董事郭基煇、新世界執行董事鄭志雯、信和置業副主席黃永光、信德集團董事長何超瓊、霍英東集團行政總裁霍震寰、麗新集團主席林建岳、滙豐銀行主席王冬勝、招商局董事長繆建民、華潤集團總經理王崔軍、東亞聯席行政總裁李民斌、太古集團公共事務董事唐偉邦、怡和管理香港區主席彭耀佳、嘉里建設董事總經理錢少華、中電非執行董事阮蘇少湄、中旅集團董事長王海民、中國太平董事長王思東、九龍倉非執行董事包靜國、輝瑞全球高級副總裁、中國區總裁彭振科、亞洲保險行政總裁黃子遜、瑞安房地產董事會副主席羅寶瑜、渣打香港中小企業銀行主管董美怡、合和董事副總經理陳志鴻、商湯科技總經理李廷波、和记黄埔廣州分公司總經理曾潔儀 商會代表 香港總商會主席陳瑞娟、廠商會會長盧金榮、中華出入口商會會長貝鈞奇、工總主席莊子雄、中總副會長楊華勇、一帶一路總商會領事會會長鄭翔玲、中小型企業聯合會會長郭志華、中企協總裁于曉

李家超：達成126個經貿合作項目 總值逾1000億元人民幣

李家超致辭時透露，將見證粵港雙方達成多達126個經貿合作項目，總值超過1,000億元人民幣。

李家超續指，在這些經貿合作項目中，有101個來自港商投資廣東，投資金額超過910億元人民幣，涵蓋金融合作、現代物流、智能製造、生物醫藥、人工智能等範疇，展示了香港企業家積極服務廣東和內地發展的家國情懷和實際行動。

黃坤明：大灣區政策利好多 籲港企積極到粵投資實業、科技

廣東省委書記黃坤明致辭時表示，粵港澳大灣區基礎條件好，綜合優勢強、政策利好多，形容投資大灣區，就是投資大未來。他呼籲香港企業堅定信心、抓住機遇、扎根大灣區、積極到粵投資實業、科技。又希望他們當好橋樑，面向香港、國際友人講好中國故事、大灣區故事，吸引更多人前往參觀遊覽、投資興業，強調廣東省委、省政府會一如既往支持港企在粵發展。

鄭雁雄促粵港當好大灣區雙向開放的促進者

中聯辦主任鄭雁雄致辭時說，「飽經磨難的香港終於有了『中國香港』的樣子。」此時此刻，是大力推動改革創新、大力推動粵港合作、大力推動灣區發展的重要時機，促當好大灣區雙向開放的促進者；當好大灣區科技創新的領導者；當好大灣區文化融合的持份者。

雙向開放的促進者方面，鄭雁雄希望粵港兩地在過去成功打造「前店後廠」合作模式的基礎上，再造升級版、創新型的粵港合作模式，善用國際化平台、創新發展高地、世界製造業基地、國家大市場大腹地，引進全球各類高階要素資源，深入拓展國際市場，更好服務國家更高水準對外開放。

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