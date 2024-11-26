▲ 多位男議員收與裸女「合照」，騙徒威脅「嚴重違紀」要求花錢消災。

【鄧家彪 / 張欣宇 / 陳學鋒 / 立法會】騙案不絕，多位男議員「中招」，據聞近日不同政黨均有議員收到敲詐郵件，附有與裸女「合照」。對方聲稱是「私家偵探」，威脅議員「嚴重違紀」，要求議員花錢消災。

「私家偵探」在電郵中稱，「只想求財，不想惹事」，自己受人之託對其進行長期追蹤，在與委託人溝通中發現，對方「想置你於死地」，於是私下發郵件協商，稱會確保有關視頻不再外流，並留下協商電話：「+85244510337」

防騙視伏器：號碼「高危有伏」 提醒勿打開附件

根據警方「防騙視伏器」，此號碼屬「高危有伏」，與詐騙舉報有關。提醒大家避免與對方進行交易或匯款予對方，切勿打開任何連結或附件。

鄧家彪上周六（23日）在社交平台提及此事，稱不少人之前已收到內容一模一樣的電郵，警方也在跟進中。

▼ 點擊圖片放大

據聞，議會不同板塊均有議員收到有關敲詐電郵，尤其是地區直選議員居多，除了鄧家彪，還有楊永杰、張欣宇、陳學鋒等。鄧家彪、楊永杰、張欣宇均稱，有關附件無法打開，所以不知相關圖片內容。

立法會資訊科技及廣播事務委員會主席葛珮帆稱，上述做法是未經議員同意，將人臉移花接木到性相關的影像或圖片，是一種稱為「深偽色情」的新形態的性暴力，有關行為將觸犯「窺淫罪」。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】