北部都會區｜企業參與北都發展簽署儀式明日舉行　中資銀行料齊現身

▲ 簽署儀式將於政府總部舉行。（資料圖片）

企業參與北部都會區發展簽署儀式明日下午舉行，行政長官李家超、財政司司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸和發展局局長甯漢豪等出席簽署儀式。國務院港澳辦、中聯辦及深圳市發改委亦將派代表出席。

據TOPick所獲消息，今次活動是由港澳辦指導、中聯辦支持下，由港府舉辦。屆時具代表性的央企和國企、港資及外資企業負責人均會出席。中資尤其多，包括招商局、華潤集團、中國銀行、農業銀行、建設銀行、交通銀行、國開行；外資銀行或大型本地銀行料亦會參與。【官商訪大灣區名單】

一行人將會由財政司司長陳茂波帶隊到北都進行實地考察，中午接受李家超午宴，下午則簽署支持和參與北部都會區發展的一般意向書。

▲ 政務司司長陳國基昨日見記者。（政府新聞處圖片）

陳國基：是宣傳活動 邀本港、內地和外資機構參與

政務司司長陳國基昨日形容，星期五是一個宣傳活動，將會邀請一些本港、內地和外資機構參與。

陳國基過去兩日率領工商界在大灣區5個內地城市考察片區發展等。被問到有否趁今次考察，就北都片區開發和地產商溝通，以及工商界反饋，簽署意向書是否要承諾在北都投資多少金額和項目。陳國基則強調，星期五是一個宣傳活動。

陳國基又透露，今次和工商界同行，每考察完一個地方，都有在車上交談，「他們給我的印象都是很正面的。對於多個城市將來的規劃如何、新的片區怎樣做、科技怎樣做，他們都有深入了解，我相信這個團的目的已經達到。」

陳國基：訪大灣區沒要求商界作出投資承諾

陳國基強調，這次到各大城市訪問，純粹是介紹和交流，並沒有要求商界作出投資承諾，主要是介紹和交流，增加他們對於內地的認識，亦希望他們從中看到商機，因為他們才是做生意的專家，「能否看到合作的商機，他們自己會商討。」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】