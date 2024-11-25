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港人治港｜張勇：「港人治港」不完全指香港只能由港人治理

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 12 小時前

最後更新： 2 小時前

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全國人大法工委副主任張勇。（港台片段截圖）

全國人大法工委副主任張勇指，「港人治港」的意思，並非完全指只能由港人來治理香港，全國人大作為國家的主權者，也是國家最高權力機關，也可行使治港權利，但強調香港享有相對高度自治。

基本法基金會今晚舉行晚宴講座，張勇發表題為「國家憲法監督制度」的演講，期間提及「港人治港」非完全指只能由港人治港，他說：

港人治港，並不是說香港這個一千多平方公里，只能由香港人自己來治理，不是這個意思。有這意思，但不完全是這意思。全國人民代表大會是國家的主權者，他來決定特別行政區的設立及其制度，他是不是要管理特别行政區？他還可以行使應當由他行使的其他權利，是指甚麼？是認為他應當行使的，他就可以行使，是一個「開口權力」。

以新疆為例 指港享高度自治

張勇認為，香港與其他自治區相比，享有高度自治權。

他以新疆民族自治區域為例，指新疆人大常委會作為地區的最高立法機關，所制定的自治條例不能馬上生效，須先上報中央，經過審視是否符合憲法及其他全國法律後才能生效，但香港立法會所通過的法律，只要獲得過半數議員表決贊成便能立即生效，「高度自治是真的，不用打引號。」

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