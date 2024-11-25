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譚詠麟病倒丨74歲譚校長突然取消演出　拍片透露病況無奈稱：情況沒有好轉

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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「譚校長」譚詠麟因病突然取消惠州演唱會。

【譚詠麟 / 譚校長 / 演唱會】現年74歲的「譚校長」譚詠麟本來在11月23日在廣東惠州舉行《譚詠麟經典傳奇巡迴演唱會》，卻因病突然取消。主辦方廣州華星演藝有限公司發布延期公告及補償方式，稱本次演唱會取消，並延期至2025年4月，並說明保留訂單、退票、補償方案等事項。

譚詠麟在個人微博拍短片交代身體情況及致歉，一臉病容的他表示：「上個星期在衢州演出到大約一半時，因為當天氣突然間降溫和很大風，而且跳完舞之後全身濕透在台上着涼後就開始咳了；下半場更咳得利害，當晚就已經沒有去慶功宴，回到房間馬上食藥休息。」

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譚詠麟病倒丨無奈取消演唱會

然後，他續指：「回香港第一天還感覺還好，後來星期一晚上已經又開始咳嗽沒有聲音，馬上去看醫生吃藥打針；到今日已經是用盡任何方法，任何對喉嚨有幫助的藥物都試用了不過亦都沒有幫助更沒有好轉，昨晚亦都在台上綵排試了一個多小時，但沒有一首歌可以完成。」

譚詠麟最後無奈稱：「今早睡醒之後情況也沒有好轉，和團隊主辦單位商討後決定取消。今晚的演出將改期，希望之後可以用最好的聲音，狀態再在台上再和大家開心見面。大家不用擔心，我會努力調理好身體。」在片中，他多次咳嗽，看來病情不輕，而惠州的演出可能延遲至明年4月19日。

其實譚詠麟一直十分頻撲，平時為興趣踢足球外，並不斷巡迴開騷，早前完成內地衢州演唱會後，便到在惠州開騷，無奈今次因病取消。

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