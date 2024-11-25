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肺癌｜患者及照顧者創作生命之花紀錄抗病路 中環街市設展綻放正能量

健康資訊

撰文： 吳霆俊

發布時間： 3 小時前

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每年11月為「世界肺癌關注月」，身為本港癌症殺手之一的肺癌，近年亦有年輕化的趨勢。

癌症資料統計中心最新數據顯示，2022年肺癌新增病例達5,707宗，當中死於肺癌的人數更高達3,782人，佔癌症死亡總數約四分一。按發病率推算，每10萬名香港人中，就有約77宗肺癌新增個案。

治療以外，關顧病人及照顧者的身心靈亦相當重要。癌症資訊網慈善基金舉辦兩場以「花」為題的水彩押花工作坊，邀請臨床腫瘤科專科醫生講解肺癌相關知識，並鼓勵肺癌患者、照顧者及醫生共同創作，繪出獨一無二的生命之花。

43 位肺癌患者、照顧者及醫生的作品將於中環街市的《肺葉花語—水彩畫展》展出，花語象徵著創作者獨特的生命故事，更盛載其面對困境時的堅強意志，對生命的熱愛與期待等。

除了以畫作勉勵癌症同路人，療癒他們的心靈之外，展覽更希望可增加大眾對肺癌病人的了解，呼籲大家帶着同理心，走入患者及照顧者的內心世界，支持他們走這段不容易的抗病路。

部分作品率先睇：

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《肺葉花語—水彩畫展》

日期︰即日起至11月30日
時間︰12pm至5pm
地點︰中環街市2樓24小時行人通道

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