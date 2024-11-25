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家居安全｜一家三口一氧化碳中毒　男事主涉用無「GU」標誌熱水爐　沖涼做漏1步屋企變毒氣室【附6大高危族群+機電署安全使用建議】

食用安全

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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【一氧化碳中毒／熱水爐／「GU」標誌／沖涼】謹記一定要用合資格熱水爐！大窩口邨一單位發生一宗一氧化碳中毒事件，懷疑屋主使用無「GU」標誌熱水爐，淋浴期間無通風，導致住所驟變毒氣室，一家三口均中毒送院。

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家居安全｜沖涼閂窗無開抽氣扇 淋浴時頭暈不適

衞生署於昨日（24日）公佈一宗一氧化碳中毒事件，事發在前日（23日）凌晨，56歲男戶主半夜起床淋浴期間，因感到頭暈走出客廳坐下休息。稍息一會仍未有好轉，故大喊妻子帶他到醫院求醫。醫院為男戶主驗血，發現他一氧化碳中毒，繼而發現妻子亦同樣中毒。兩人13歲兒子獨留家中，警方上門調查，發現兒子當時處於清醒狀態，其後送往醫院檢查同樣發現一氧化碳中毒。三人目前情況穩定，當中兩人其後已出院。

家居安全｜熱水爐無「GU」標誌 屬無煙道式禁在港使用

據了解，他們一家三口居住大窩口一個單位內，半夜男戶主因為身體痕癢而淋浴，當時住所所有窗戶全被關上，亦未有開啟抽氣扇。機電工程署其後到場調查，發現涉事氣體熱水爐屬於無煙道式熱水爐，不可在浴室內使用，而有關型號亦無有「GU」標誌，懷疑是因使用不合資格熱水爐，加上在淋浴期間通風不足，導致排出的一氧化碳廢氣在家中積聚釀禍。

家居安全｜一氧化碳中毒可致腦受損

一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料（例如木材、天然氣和汽油）而產生的副產品。曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

據衞生署資料顯示，所有人都有機會因一氧化碳而中毒，較易受毒性影響的人士包括：

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衞生署又指，一氧化碳的常見來源可來自室外或室內，曝露後可導致中毒。以下是4大高危行為及地方

室外方面：

  • 近道路交匯處或有交通擠塞的地方
  • 近工業廢氣排放口

室內方面：

  • 於通風不良的工作場所、家居或食肆使用故障或排氣不良的燃料裝置，例如熱水器和爐頭
  • 通風不良的圍封地方，例如停車場和隧道

家居安全｜機電署安全使用建議

衞生防護中心和機電署提醒市民，須確保在使用氣體熱水爐時室內有良好的通風。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。

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