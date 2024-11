英國王室｜英女王「最後的日記」被公開　 離世前兩天留下最後五個字

▲ 究竟伊利沙伯二世二世留下最後的五個字是什麼?

【英國王室/伊莉莎白二世/英國女王】已故英國女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)逝世2周年,在位數十載發生不少重大事件,及生活瑣事,均讓人津津樂道。縱使公務繁忙但她每天仍堅持「手寫日記」,日前她的「最後的日記」被公開,更是逝世前兩天才寫,究竟她留下最後的五個字是什麼?

在皇室傳記作家羅伯特(Robert Hardman)最新撰寫的《Charles III: New King. New Court. The Inside Story》的擴增版中,除了主要提及英國國王查理斯,亦有部份關於已故女王伊莉莎白二世,揭露女王自1952年登基以來就一直在寫日記,每天都寫的習慣更長達70年,即使她晚年身體健康狀況欠佳,氣若游絲的她亦沒有放棄過寫日記的習慣。

新書中透露,女王不會寫下太多個人的感受和情緒,只會專注每天發生的事情。伊利沙伯二世最後一篇日記是逝世前兩天才寫,雖然只有短短5個字

Edward came to see me(愛德華來拜訪我),

但意識清楚地記下她與私人秘書愛德華的最後一次會面。愛德華(Sir Edward Young)曾是女王的私人秘書,為英國皇室服務19年,於2023年辭職。

英國王室|女王不在床上寫字

羅伯特在書中亦披露,女王的日記簿喜歡以皮革作為封面,並用鋼筆及黑色墨水在上面寫字,徙中不難發現女王對親手執筆的熱愛,同時顯出個人獨特的品味。根據另一名曾在皇室工作的人員表示,女王每天最後一件必做的事就是寫日記,不論她工作到深宵或已十分疲累,她一定會完成這項「職責」,

女王不會在床上寫字,而會坐在書桌前寫,直到去世前的習慣都是如此,可見女王對工作、生活的嚴謹與認真。

