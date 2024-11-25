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英國王室｜英女王「最後的日記」被公開　 離世前兩天留下最後五個字

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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究竟伊利沙伯二世二世留下最後的五個字是什麼？

【英國王室/伊莉莎白二世/英國女王】已故英國女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）逝世2周年，在位數十載發生不少重大事件，及生活瑣事，均讓人津津樂道。縱使公務繁忙但她每天仍堅持「手寫日記」，日前她的「最後的日記」被公開，更是逝世前兩天才寫，究竟她留下最後的五個字是什麼？

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在皇室傳記作家羅伯特（Robert Hardman）最新撰寫的《Charles III: New King. New Court. The Inside Story》的擴增版中，除了主要提及英國國王查理斯，亦有部份關於已故女王伊莉莎白二世，揭露女王自1952年登基以來就一直在寫日記，每天都寫的習慣更長達70年，即使她晚年身體健康狀況欠佳，氣若游絲的她亦沒有放棄過寫日記的習慣。

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新書中透露，女王不會寫下太多個人的感受和情緒，只會專注每天發生的事情。伊利沙伯二世最後一篇日記是逝世前兩天才寫，雖然只有短短5個字

Edward came to see me（愛德華來拜訪我），

但意識清楚地記下她與私人秘書愛德華的最後一次會面。愛德華（Sir Edward Young）曾是女王的私人秘書，為英國皇室服務19年，於2023年辭職。

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英國王室｜女王不在床上寫字

羅伯特在書中亦披露，女王的日記簿喜歡以皮革作為封面，並用鋼筆及黑色墨水在上面寫字，徙中不難發現女王對親手執筆的熱愛，同時顯出個人獨特的品味。根據另一名曾在皇室工作的人員表示，女王每天最後一件必做的事就是寫日記，不論她工作到深宵或已十分疲累，她一定會完成這項「職責」，

女王不會在床上寫字，而會坐在書桌前寫，直到去世前的習慣都是如此，可見女王對工作、生活的嚴謹與認真。

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