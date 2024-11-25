金馬影后｜鍾雪瑩穿CHANEL盡顯型格 兼任詞人曾為COLLAR陳凱詠寫歌

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鍾雪瑩憑演出黃修平導演《看我今天怎麼說》一片，日前榮獲第61屆台灣金馬獎最佳女主角。

鍾雪瑩上台時換上一身適合年紀的「戰衣」，得獎時穿著CHANEL 2024/25 早春度假系列69號造型，以白色提花織繡花配珠寶鈕扣斗篷，白色蜂巢狀斜紋軟呢長半截裙。CHANEL 配飾及高跟鞋。

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另外，她佩戴的是CHANEL頂級珠寶：Infinite 手鐲 18K 白金，鑲嵌鑽石；

Lion Rugissant 戒指，18K 白金，鑲嵌鑽石。當中Lion Rugissant 戒指價錢約＄355,500

雖然換了形象，但不失她的親切平易近人氣質，把款式穿出個人特色。

鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》奪金馬獎最佳女主角，曾是商台DJ的她，又參加過《亞洲星光大道》，對演藝充滿熱誠，更毅然辭去電台工作投入演員夢。

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而她另一個樂壇身份是填詞人，以鍾說之名，最合作無間是陳凱詠，包括《天生二品》、《收聲多謝》、講》、《想正常》、《想突然》、《虛擬人與我》等，另有洪嘉豪《污糟兒》和《海邊的呀豪》、衛蘭《Little Miss Janice》、Kirt.T 《歧義種子》、COLLAR《IDC》、甄濟如《次次》等，都是出自她的手筆 。

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