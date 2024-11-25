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茶記豬扒｜茶餐廳吉列豬扒被批「像肉片」　網民質疑：食豬肉乾？

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發布時間： 11 小時前

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茶記吉列豬扒被批像肉片，網民質疑：食豬肉幹？

吉列豬扒作為大部分茶餐廳都有製作的人氣菜式，深受食客歡迎。

近日，有人在Facebook「香港茶餐廳及美食」群組發帖，指日前於觀塘一間茶餐廳食用咖哩吉列豬扒飯，菜品的份量、口味及烹飪方式令其十分失望，表示「大中伏」，網民見圖片後質疑道「食豬肉乾？」。

茶餐廳豬扒｜上水某茶餐廳豬扒被批薄成紙　網民嘲：呢個餐主要係賣刀工

茶記豬扒｜吉列豬扒「像肉片」

據食客介紹，他於觀塘一間茶餐廳用午餐，點了一份「午餐C，咖哩吉列豬扒飯」，其咖哩汁味道「超級咸」，又形容稱吉列豬扒「厚度根本就係肉片，而唔係豬扒」，做法亦有問題，「夾硬用吉列嘅方法去炸，炸到成塊豬扒捲曲揦埋一舊」，指食用體驗「連埋吉列脆殻，薄到連支叉嘅罅隙都可以攝得入！」。

據圖片可見，豬扒的厚度與其描述相似，整塊豬扒亦不算大，卻連接多塊骨頭，樓主表示「最大嗰嚿係豬扒嗰塊骨頭」，埋怨稱「早知道去對面食個兩餸飯」。

食客表示平日並不輕易浪費食物，但此次由於該套餐的種種問題確實令他難以下嚥，「真係估唔到呢間餐廳做到咁差咁差，正常嚟講，有時食物煮得唔好食，我都會盡量食咗佢，因為唔想浪費，但係今次我真係頂唔順，係好少有忍唔住，食唔落」。

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茶記豬扒｜豬扒厚度與別間茶記火腿相當

幾日後食客補充評論，指其於其他茶餐廳食用下午茶，用餐叉對比發現，此前豬扒的厚度與此次食用的火腿厚度相差無幾，揶揄此前的茶餐廳「真係做工精細、巧奪天工」。

茶記豬扒｜網民：食豬肉乾？

此事引起網民熱議，不少人指責茶餐廳，「食豬肉乾？」、「師父好刀功」、「過了火很多」、「俾錢食垃圾」、「咖哩吉列豬骨」、「咖喱吉列豬肉片」、「唔再幫襯就係最好懲罰」、「（該茶餐廳）一向唔好食，但係又好多人幫襯」、「睇都睇得出，係豬肉乾，冇晒肉汁」。

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