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員工福利｜科技及電訊業改善員工福利留人才　戶戶送企業版訂單增長逾30%

社會

撰文： 曾曉汶

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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本地不少公司為了吸引和留住人才，會選擇為員工提供膳食福利。外送平台戶戶送（Deliveroo）近日就公布企業版最新數據，指出來自科技及電訊行業在2024年的訂單增幅尤其顯著，訂單量錄得超過30%增幅，反映行業正不斷擴張，並致力投放資源招募和保留人才。

獨家合作｜Black Sheep Restaurants餐廳美食　戶戶送香港獨家提供外賣服務

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戶戶送今（25日）公布最新戶戶送企業版數據，指出科技及電訊行業的公司近年的訂單增長逾30%，可見這行業正快速擴張，公司都積極地改善員工福利，例如提供公司午餐，或定期舉辦大型公司活動，營造理想的工作環境，為求吸引頂尖人才加入及增強員工歸屬感，留住人才。

該企的數據也指出，在特別的傳統節日，尤其中秋節和農曆新年前後的數個星期，企業對中式料理的訂單量顯著大增，可見不少公司團隊在公眾假期前後以傳統菜式慶祝這些節日，突顯出一起慶祝傳統節日在職場的重要性。

上班族健康意識日益提高　愛吃雞胸肉作午餐

另外，該企也提到，不少公司會提供茶水間零食，當中尤以健康零食為主，例如健康零食如能量棒和蛋白質奶昔等，映企業日益重視員工的健康，確保員工工作忙碌亦不會因此忽略營養攝取。

該企亦提供了各時段最受歡迎的美食數據，其中芝士鹹牛肉蛋多士及雞肉捲，為年內戶戶送企業版用戶於早餐時段最受歡迎的美食；雞胸肉則位居2024年最受歡迎的午餐美食之列；橙汁和日本料理如辣味吞拿魚和三文魚丼、壽司拼盤及燒鳥便當等成為2024年一眾打工仔晚餐的首選。

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