  • 20°C
香港時間：20241128日 (四) 18:33

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

好人好事｜港女搭巴士拾獲小童電子錶交還　爸爸代交收送朱古力答謝：小孩叫我買的

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

一名港女搭巴士拾獲小童電子錶交還，爸爸代交收送上朱古力答謝，表明是小孩叫他購買的，港女感謝好意終於收下。

【好人好事/小童手錶】路不拾遺是美德！有網民近日在threads上發文記述，她在乘搭巴士時，聽到電話響起，發現有人遺下了一隻電子錶。她主動與失主聯絡，並答應在車站將手錶交還。交還電子錶之時，對方竟然向事主塞一袋禮物，並表明是孩子堅持要送，希望事主能接受一番心意。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜維多利亞創辦人投身教育40載　打造IB幼小中一條龍狀元搖籃：學生成功就是我的成功

好人好事｜港女路不拾遺 小孩堅持買朱古力答謝

事源，事主在乘搭巴士時，聽到電話鈴聲，原來是小朋友遺下了一隻電子錶。手錶上來電顯示寫「爸爸」，事主接聽後對方表示他是失主爸爸，手錶是他的小朋友遺漏的，並相約事主於車站交收。

抵達站點時，失主父親已經在車站等候。交還手錶之時，對方竟然塞給港女一袋禮物，以示感謝。事主一再表示「不用了，真的不用了」，但失主父親堅持必須讓她收下，表示：「小朋友讓我買的巧克力，哈哈！」。最後事主還是接受了這份心意禮物。

點擊圖片放大
+5
+4

好人好事｜網民稱讚事主好人 小朋友有禮貌

有網民指「試過女廁執到電話，企喺門口等個物主返嚟。物主啤咗我一下唔該都冇聲就走咗。」更有網民指好人有好報，若有日事主也不小心遺失了東西，也可以找回的，「希望香港繼續有好似你咁嘅好人。」善心的事主回覆網民稱，「總之能力範圍內幫到就幫，受幫助嘅心存感激已經好夠。」但亦有網民提醒應小心保管財物，並非每次都這麼幸運，可以取回失物。

點擊圖片即睇更多網民意見：

點擊圖片放大
+7
+6

更多正能量好人好事報道：

好人好事｜偷麵包賊出沒慈雲山小店　良心老闆1個原因不舉報

正能量｜由社工到家事律師　盧雅思寄語：勿為啖氣毁一頭家

正能量｜近2千愛心跑者籌逾60萬卡路里換3千碗飯　捐無家者提供營養支援

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

關愛座爭議｜想撕走巴士關愛座貼紙遭制止　男童神回家長1句獲讚大智慧
14:01 2024/11/25
關愛座爭議｜想撕走巴士關愛座貼紙遭制止　男童神回家長1句獲讚大智慧
劉鑾雄一家｜甘比三代同堂合照被網民讚樸實　香港女首富不愛炫富教出貼地仔女
19:00 2024/11/25
劉鑾雄一家｜甘比三代同堂合照被網民讚樸實　香港女首富不愛炫富教出貼地仔女
跆拳爸爸｜67歲父代表港隊出戰跆拳道賽　Lokman@MIRROR打氣獲父放手發展「舞林」
14:36 2024/11/26
跆拳爸爸｜67歲父代表港隊出戰跆拳道賽　Lokman@MIRROR打氣獲父放手發展「舞林」

你可能感興趣

關愛座爭議｜想撕走巴士關愛座貼紙遭制止　男童神回家長1句獲讚大智慧
14:01 2024/11/25
關愛座爭議｜想撕走巴士關愛座貼紙遭制止　男童神回家長1句獲讚大智慧
劉鑾雄一家｜甘比三代同堂合照被網民讚樸實　香港女首富不愛炫富教出貼地仔女
19:00 2024/11/25
劉鑾雄一家｜甘比三代同堂合照被網民讚樸實　香港女首富不愛炫富教出貼地仔女
跆拳爸爸｜67歲父代表港隊出戰跆拳道賽　Lokman@MIRROR打氣獲父放手發展「舞林」
14:36 2024/11/26
跆拳爸爸｜67歲父代表港隊出戰跆拳道賽　Lokman@MIRROR打氣獲父放手發展「舞林」
正能量 家庭教育 網絡熱話 爸媽心聲 巴士

最高瀏覽

欣宜近況｜鄭欣宜傳年初停工於加國秘密生仔　渴望組織家庭：生仔係我人生一個使命
欣宜近況｜鄭欣宜傳年初停工於加國秘密生仔　渴望組織家庭：生仔係我人生一個使命
醫療失誤｜35歲人妻照胃鏡突心臟驟停　致腦損慘變植物人　丈夫1原因怒告醫院
醫療失誤｜35歲人妻照胃鏡突心臟驟停　致腦損慘變植物人　丈夫1原因怒告醫院
凍齡女神｜56歲邱淑貞生圖流出　素顏狀態震撼全場網民：激動到顫抖 【附凍齡3招】
凍齡女神｜56歲邱淑貞生圖流出　素顏狀態震撼全場網民：激動到顫抖 【附凍齡3招】
急症室最長等候時間（11月28日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月28日 時間12:05）
消委會保暖內衣推介｜消委會保暖內衣20款大比拼　6款越洗越暖　1款$99勝過$599名牌
消委會保暖內衣推介｜消委會保暖內衣20款大比拼　6款越洗越暖　1款$99勝過$599名牌