好人好事｜港女搭巴士拾獲小童電子錶交還　爸爸代交收送朱古力答謝：小孩叫我買的

▲ 一名港女搭巴士拾獲小童電子錶交還，爸爸代交收送上朱古力答謝，表明是小孩叫他購買的，港女感謝好意終於收下。

【好人好事/小童手錶】路不拾遺是美德！有網民近日在threads上發文記述，她在乘搭巴士時，聽到電話響起，發現有人遺下了一隻電子錶。她主動與失主聯絡，並答應在車站將手錶交還。交還電子錶之時，對方竟然向事主塞一袋禮物，並表明是孩子堅持要送，希望事主能接受一番心意。

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好人好事｜港女路不拾遺 小孩堅持買朱古力答謝

事源，事主在乘搭巴士時，聽到電話鈴聲，原來是小朋友遺下了一隻電子錶。手錶上來電顯示寫「爸爸」，事主接聽後對方表示他是失主爸爸，手錶是他的小朋友遺漏的，並相約事主於車站交收。

抵達站點時，失主父親已經在車站等候。交還手錶之時，對方竟然塞給港女一袋禮物，以示感謝。事主一再表示「不用了，真的不用了」，但失主父親堅持必須讓她收下，表示：「小朋友讓我買的巧克力，哈哈！」。最後事主還是接受了這份心意禮物。

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好人好事｜網民稱讚事主好人 小朋友有禮貌

有網民指「試過女廁執到電話，企喺門口等個物主返嚟。物主啤咗我一下唔該都冇聲就走咗。」更有網民指好人有好報，若有日事主也不小心遺失了東西，也可以找回的，「希望香港繼續有好似你咁嘅好人。」善心的事主回覆網民稱，「總之能力範圍內幫到就幫，受幫助嘅心存感激已經好夠。」但亦有網民提醒應小心保管財物，並非每次都這麼幸運，可以取回失物。

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