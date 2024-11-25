鄭雨盛做爸爸｜51歲韓星鄭雨盛驚爆做父親　與年輕16載辣模未婚生子

▲ 51歲韓星鄭雨盛驚爆做父親，與年輕16載辣模未婚生子。

【韓星/鄭雨盛/文佳菲/Moon Gabi/未婚生子】一向是「緋聞絕緣體」韓星鄭雨盛與小16歲的辣模未婚生子，兒子3月出生後，女方並沒有透露生父身分，但至今才被爆出鄭雨盛是爸爸，辣模訴苦：「我沒有享受懷孕的喜悅。」

鄭雨盛做爸爸｜與小16歲辣模未婚生子

51歲鄭雨盛的經紀公司已確認他當爸的消息，並表示他會全力負擔起父親的責任。鄭雨盛在得知文佳菲懷孕後，表示會守護這個珍貴的生命，並強調將會承擔所有父親的責任。雖然兩人目前尚未公開結婚的計劃，但他們已經開始討論產後調理及生產醫院的相關事宜。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

鄭雨盛做爸爸｜擔起父親養育責任

韓國男神鄭雨盛宣告成為父親！根據韓媒的報導，51歲鄭雨盛認了與35歲女模文佳菲（Moon Gabi）有了「愛的結晶」，前天她在IG曬出與兒子的合照，而鄭雨盛透過經紀公司表示：「我會負擔起所有父親的養育責任。」其他細節並未公開。

鄭雨盛與文佳菲認識2年，雖然2人並非以結婚為前提交往，但去年6月被告知對方懷孕後仍很開心，還幫小孩取乳名，也一起討論月子中心和生產事宜，他表示：「去年得知了懷孕的消息後，決定守護這珍貴的生命。」

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

鄭雨盛做爸爸｜為了孩子的誕生而努力

文佳菲被網友稱為「朱古力女神」，擁有深邃的五官、高挑的身材和健康的小麥膚色。她在IG上曬出與兒子的合照，並在發文中透露自己已經成為母親，然而最初並未透露孩子的父親身份，至今才被揭露是鄭雨盛。

帖文中文佳菲分享了她作為母親的心路歷程。她坦言，「我要在只剩一個月的2024，寫下我的故事」，過去的一年充滿了波折，但她仍然感激那些關心和支持她的人。雖然懷孕的過程並未如她所期待的那樣充滿喜悅，但她選擇默默承受，為了孩子的誕生而努力。

鄭雨盛做爸爸｜文佳菲︰自己是一位「可憐的媽媽」

她表示對於如此突如其來的消息，並沒有準備好，「我孕期大部分時間都是默默地在家人的祝福中度過，而不是享受懷孕的喜悅或慶祝。選擇這樣做只是為了孩子出生，我曾經是一個可憐的媽媽，甚麼都沒有準備，所以我需要時間準備一切。」

文佳菲提到，成為母親的她已經鼓起勇氣，追求更平凡卻幸福的生活。她明白這並不是一個完美的選擇，而是出於對孩子的愛。她希望能給予孩子一個健康快樂的生活，並期待未來與孩子一起經歷更多的冒險。

她的文章中流露出對未來的希望，雖然面對眾多的挑戰和問題，她仍然堅信，分享自己的故事能帶來心靈的慰藉。文佳菲感謝這個小生命給了她一個全新的世界，「一步一腳印，我會看得到，在每一步中都將努力向前，祝福大家健康快樂。」

最新影片︰

更多相關內容︰

黃翠如懷孕｜蕭正楠經歷太太小產變緊張大師 準爸爸揭每天跟翠如做1件事保安心

梁家輝女兒｜細孖公佈懷孕明年誕混血B 梁家輝一年內兩度榮升外公

新手媽媽｜十優港姐麥明詩公佈懷孕5個月 挑戰親子KOL后座勢吸金千萬

勇敢媽媽｜黃翠如曾痛失BB含淚宣布再懷孕 盤點走出小產陰霾成功懷孕女星

徐若瑄患癌｜徐若瑄驚患甲狀腺癌 懷孕時卧床5個月捱300針保胎

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】