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癌症殺手｜34歲媽媽罹患骨癌　化療17次竟再確診白血病悲嘆：孩子無媽媽怎辦

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 5 小時前

最後更新： 5 小時前

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34歲媽媽罹患骨癌，化療17次竟再確診白血病，悲嘆：孩子僅2歲無媽媽怎辦。

【骨癌／血癌／白血病／癌症】天意弄人！内地一名34歲女子因膝蓋不適就醫確診骨癌，惟接受化療17次後竟再確診白血病，令她崩潰大喊：「孩子還那麽小」。

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癌症殺手｜34歲媽媽確診骨癌後再患白血病

據内地媒體《都市報道》，江蘇一名34歲女子一開始腿痛不當回事，後來因膝蓋不適沒有緩解，遂前往醫院檢查。女事主指，在等待結果期間還以為沒事，結果醫生看了她的X光片後，診斷其患上骨癌。

該名女患者表示，由於自己還有一個2歲孩子，如果不接受治療的話，「寶寶這麽小就沒有了媽媽，很可憐」，於是她下定決心積極治療。惟經過手術及化療17次後，本來一家人以為苦盡甘來，結果今年竟再確診白血病。

很崩潰，孩子還那麽小，這幾年我都沒有怎麽陪伴孩子。

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骨癌症狀｜持續性疼痛是常見症狀

根據台灣癌症基金會資料，骨癌是由骨骼系統長出的惡性腫瘤，而骨骼系統包括骨頭、軟骨、骨髓及其中的血管和結締組織，並可分為「骨骼腫瘤」與「軟組織腫瘤」。

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白血病｜急性骨髓性白血病3大明顯症狀

台灣皮膚科醫生吳吉妮曾指出，白血病即是血癌，當用於造血的骨髓，被血癌細胞佔據，導致無法正常造血，而用於凝血的血小板沒法正常製造，血液亦因此無法凝固，導致出現多處瘀青及流血症狀。台灣家庭醫生柳朋馳曾在節目上指，患上急性骨髓性白血病會出現3大明顯症狀，如果發現自己或身邊長者出現以下類似徵狀，就要多加注意：

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十大癌症｜血癌6大徵狀

醫管局資料顯示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。以下為血癌6大徵狀︰ 

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