充電安全丨柴灣屋苑單位疑手機充電釀火警致1死1傷　專家警告 : 充電時6件事勿做

【柴灣奪命火／電線短路／充電爆炸／手機充電】柴灣新翠花園昨天（24日）有一低層單位，疑因手機充電器電線短路致火警，事件致一死一傷，死者及傷者為父女關係。

最新影片:

昨日（24日）早上11時38分，警方接獲報案上址1座5樓一住宅單位發生火警，冒出濃煙，消防人員到場後馬上破門入屋，並分別在廁所及睡房位置救出一名年約60歲男子及其約30歲的女兒。男子被救出時已昏迷不醒，入院搶救證實不治，而其女兒則清醒送院。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

消防處高級消防隊長張俊彥表示，火場面積約5米乘10米，當局動員57名消防及救護人員，以一條喉及一隊煙帽隊灌救，於上午11時57分大致將火救熄。警方初步調查指，屋內客廳近冷氣機位置起火，相信是手機充電器短路引致火警；大廈內部分住客自行疏散。

手機爆炸｜避免充電器事故6大貼士

手機爆炸引致的傷亡事件時有發生，當中較多涉及邊充電邊使用手機，如上述事件般放在褲袋的手機爆炸情況較少發生。本報曾訪問多位業內專家，分享多項手機安全貼士，理大機械工程學系工程師盧覺強指手機電池發脹表示當中化學物質氣化，有機會引致短路爆炸；aMagic研發部經理葉嘉俊則指，電池老化或處於潮濕環境亦會引致短路。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

3大過夜充電危險

有美國消防救援隊成員在社交平台上發文，稱最近收到不少有關「為何手機不能充電充過夜」的詢問。對此，該成員為大家拆解3大過夜充電的危險：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

相關文章:

手機充電｜23歲男手機過夜充電爆炸 致全身100%燒傷身亡 專家教3招安全充電

尿袋爆炸｜小米尿袋充電突爆炸家中嚴重損毀 事主情緒崩潰：近半年只用過2次【附小米之家回應】

手機爆炸｜iPhone 14 Pro Max充電期間突爆炸 女子睡夢中手部被嚴重燒傷Apple咁回應

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5