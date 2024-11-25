親子自助餐｜尖沙咀金域假日酒店自助餐買一送一　人均$285起任食龍蝦/長腳蟹/和牛

▲ 尖沙咀金域假日酒店自助餐買一送一，人均$285起任食龍蝦、長腳蟹、和牛。

【自助餐優惠/自助餐買一送一/酒店Buffet/美食優惠】聖誕節當然要吃大餐！KKday推出香港尖沙咀金域假日酒店自助餐買一送一優惠，人均$285起（未加一）歎冰鎮海鮮、燒和牛西冷，晚餐更任食龍蝦、日本長腳蟹，即睇優惠詳情！

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自助餐優惠｜香港金域假日酒店自助餐買一送一

香港尖沙咀金域假日酒店 Bistro on the Mile 推出聖誕自助餐，午餐精選推介包括，凍蝦、翡翠螺、凍藍青口、凍蟹、三文魚刺身、吞拿魚刺身等冰鎮海鮮。熱葷有豉汁龍利球、蟹粉 海鮮扒豆腐、炒龍蝦蚶、燒和牛西冷等。另外還供應多款聖誕主題甜品，如聖誕造型蛋糕、聖誕馬卡龍塔、聖誕果子麵包、聖誕意大利麵包、聖誕曲奇等。

至於自助晚餐更可任食凍龍蝦、日本長腳蟹、炙烤和牛壽司，還有泰式燒豬頸肉、雙冬枝竹羊腩煲、蒜蓉 粉絲蒸扇貝、薑蔥炒龍蝦鉗、臘味飯、醃菜烤魚等多款特色美食。

另外，酒店亦推出聖誕自助下午茶，提供多款冰鎮海鮮、刺身，例如凍蝦、麵包蟹、三文魚刺身等。亦有香芧豬頸肉、泰式蟹咖喱、中式蘿蔔炆牛腩等熱葷，以及大人小朋友都喜愛的甜品，包括聖誕馬卡龍塔、聖誕樹頭蛋糕、牛奶朱古力慕絲 配茉莉花茶水晶梨、白朱古力香瓜蛋糕等。

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自助餐優惠｜香港金域假日酒店自助餐優惠詳情

開售日期：即日起至11月29日23:59

用餐日期：2024年11月26日至2025年1月1日

地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓Bistro on the Mile

【KKday 獨家優惠–買一送一】聖誕自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：成人$627/2位，人均$313.5（原價$1,140/2位）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 獨家優惠–買二送二】聖誕自助午餐

用餐時間：$1,140/2位

優惠價：成人$1,254/4位，人均$313.5（原價$2,280/4位）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 獨家優惠–買一送一】聖誕自助晚餐

用餐時間：18:00 – 21:15

優惠價：成人$990/2位，人均$495（原價$1,822/2位）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 獨家優惠–買二送二】聖誕自助晚餐

用餐時間：18:00 – 21:15

優惠價：成人$1,980/4位，人均$495（原價$3,644/2位）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 獨家優惠–79 折】聖誕自助下午茶

用餐時間：15:00 – 17:00，星期六至日及公眾假期

優惠價：

成人$275/位起，小童（3-11 歲）$187/位起，長者（60歲以上）

$220/位起

（原價：成人$350/位起，小童$245/位起，長者$280/位起）

預訂連結：【KKday網站】

（已包括原價加一服務費）

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