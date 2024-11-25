  • 23°C
香港時間：20241125日 (一) 22:59

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

關愛座爭議｜想撕走巴士關愛座貼紙遭制止　男童神回家長1句獲讚大智慧

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 9 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

欲撕走關愛座貼士的男童，究竟了什麼令網民激讚呢？

【巴士/關愛座/家教】關愛座原意是讓坐給有需要的人，但近年卻引來不少爭議，大家對關愛座的存在持有兩極意見！日前有港男於網上發文，指乘搭巴士時看到有男童想撕走貼在座位旁的優先座貼紙，家長出手阻止，男童即神回1句盡顯大智慧，亦令人再次反思關愛座的存在問題！

發文港男於社交平台Threads以「小朋友的神邏輯」為題發布相片，相中所見，一名年約4、5歲的男童與媽媽坐在近車門位置的關愛座，男童伸出小手欲撕掉身旁的優先座貼紙，家長即出手按實貼紙制止男童，豈料男童對家長說：「搣咗張貼紙啲人都可以照坐。」

最新影片推介:

湊得輕鬆啲
輪椅爸爸｜半身癱瘓無礙運動再攀高峰　黎志偉走出陰霾為兒樹立榜樣

關愛座｜網民：呢鋪撐小朋友！

正因為男童這句神回覆，引起網民熱烈討論，更坦言「駁唔到」，指他年紀輕輕卻擁有大智慧，又留言指：「呢鋪撐小朋友！」並開始對關愛座的存在議論紛紛。

關愛座｜網民有話兒：

點擊圖片放大
+12
+11

雖然多數留言都表示撐男童，但也有網民指出他此舉可能觸犯「刑事毀壞」，提醒不要胡亂撕走貼紙，否則可能要媽媽「找數」，大家對此又有何睇法呢？

相關內容：

家教問題｜女童港鐵車廂做體操激怒乘客　扶手當攀爬架雙腳離地家長零反應？

爸媽心聲｜港爸嘆父母唔易做婚後出現3大煩惱　遭網民一語道破：咁係你窮！

言語遲緩｜專家教憑3大症狀判斷言語發展遲緩　兒童常看影片可致大腦停頓思考

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

小學功課｜小學數學題「11盞燈關掉4盞剩幾盞燈」　學生答「7」卻全錯
09:00 2024/11/20
小學功課｜小學數學題「11盞燈關掉4盞剩幾盞燈」　學生答「7」卻全錯
好爸爸失救︱5孩爸遇交通意外倒在路邊近1小時失救亡　醫護無法救人理由超荒誕
19:21 2024/11/15
好爸爸失救︱5孩爸遇交通意外倒在路邊近1小時失救亡　醫護無法救人理由超荒誕
爸媽心聲｜港爸嘆父母唔易做婚後出現3大煩惱　遭網民一語道破：咁係你窮！
13:32 2024/11/20
爸媽心聲｜港爸嘆父母唔易做婚後出現3大煩惱　遭網民一語道破：咁係你窮！

你可能感興趣

小學功課｜小學數學題「11盞燈關掉4盞剩幾盞燈」　學生答「7」卻全錯
09:00 2024/11/20
小學功課｜小學數學題「11盞燈關掉4盞剩幾盞燈」　學生答「7」卻全錯
好爸爸失救︱5孩爸遇交通意外倒在路邊近1小時失救亡　醫護無法救人理由超荒誕
19:21 2024/11/15
好爸爸失救︱5孩爸遇交通意外倒在路邊近1小時失救亡　醫護無法救人理由超荒誕
爸媽心聲｜港爸嘆父母唔易做婚後出現3大煩惱　遭網民一語道破：咁係你窮！
13:32 2024/11/20
爸媽心聲｜港爸嘆父母唔易做婚後出現3大煩惱　遭網民一語道破：咁係你窮！
網絡熱話 巴士 關愛座

最高瀏覽

譚詠麟病倒丨74歲譚校長突然取消演出　拍片透露病況無奈稱：情況沒有好轉
譚詠麟病倒丨74歲譚校長突然取消演出　拍片透露病況無奈稱：情況沒有好轉
充電安全丨柴灣屋苑單位疑手機充電釀火警致1死1傷　專家警告 : 充電時6件事勿做
充電安全丨柴灣屋苑單位疑手機充電釀火警致1死1傷　專家警告 : 充電時6件事勿做
急症室最長等候時間（11月25日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月25日 時間16:05）
凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女
凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女
李澤楷前度｜梁洛施跟小小超分手13年疑爆新戀情　3子之母被捕獲跟大9歲導演牽手拍拖
李澤楷前度｜梁洛施跟小小超分手13年疑爆新戀情　3子之母被捕獲跟大9歲導演牽手拍拖