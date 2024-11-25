關愛座爭議｜想撕走巴士關愛座貼紙遭制止　男童神回家長1句獲讚大智慧

▲ 欲撕走關愛座貼士的男童，究竟了什麼令網民激讚呢？

【巴士/關愛座/家教】關愛座原意是讓坐給有需要的人，但近年卻引來不少爭議，大家對關愛座的存在持有兩極意見！日前有港男於網上發文，指乘搭巴士時看到有男童想撕走貼在座位旁的優先座貼紙，家長出手阻止，男童即神回1句盡顯大智慧，亦令人再次反思關愛座的存在問題！

發文港男於社交平台Threads以「小朋友的神邏輯」為題發布相片，相中所見，一名年約4、5歲的男童與媽媽坐在近車門位置的關愛座，男童伸出小手欲撕掉身旁的優先座貼紙，家長即出手按實貼紙制止男童，豈料男童對家長說：「搣咗張貼紙啲人都可以照坐。」

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關愛座｜網民：呢鋪撐小朋友！

正因為男童這句神回覆，引起網民熱烈討論，更坦言「駁唔到」，指他年紀輕輕卻擁有大智慧，又留言指：「呢鋪撐小朋友！」並開始對關愛座的存在議論紛紛。

關愛座｜網民有話兒：

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雖然多數留言都表示撐男童，但也有網民指出他此舉可能觸犯「刑事毀壞」，提醒不要胡亂撕走貼紙，否則可能要媽媽「找數」，大家對此又有何睇法呢？

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