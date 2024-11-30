小紅書｜內地女來港銀行開戶　聽職員講4個字後即鬧爆

▲ 內地女來港銀行開戶，聽職員講4個字後即鬧爆：一定要避雷！

近年來，新來港人士、與香港業務往來的人數不斷增加，不少人需要於本港銀行辦理開戶業務。

近日，有人在社交平台小紅書發帖，分享其於天水圍一間銀行分店辦理業務時的經歷，指遇見一名銀行職員稱「你們中國」，且不會說普通話，又因等候時間過長而十分不滿。

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小紅書｜稱「你們中國」惹惱女子

女子以「今天我一定要發個避雷」為題發帖，指日前於天水圍一銀行分行櫃台辦理開戶手續。

從據圖片可見，她至分行取號排隊時，「等候客戶人數」為14位，她等待一個多小時後，行至櫃台辦理業務，不料「碰到了一位一口『你們中國』一口『你們中國』的櫃員」，令其十分惱怒，又指該櫃員「基本不會講」。

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小紅書｜業務辦理未能成功 女子直斥：浪費時間

據女子上傳的手機截圖可見，她此次至分行是為辦理開戶，但辦理手續頁面顯示「抱歉，我們無法驗證您的身份，所以暫時無法處理您的申請」，料女子當日未能成功開戶，又因職員的言語及溝通問題，她直斥「真是白白浪費我一個半小時！」。

網民了解此事後表示，指：「覺得浪費（時間），不滿意就不要來，廣東人（粵方言區）說廣東話十分正常，連基本尊重都不懂，憑甚麼要人家尊重你！」。

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