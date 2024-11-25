移民英國｜中產港男移英做倉務員攞最低工資　生活壓抑列4大缺點：掛住香港天堂嘅生活

▲ 中產港男移英做倉務員攞最低工資，指生活壓抑力數4大缺點。

【移民英國】近年港人移民數字高企，但因文化差異令不少人在當地飽受矛盾問題。有港男發文呻移英後做倉務員的苦況，指人工低、生活壓抑，令他想念在香港的中產生活。但網民對港男的遭遇不表同情，「見人移英你又移，冇咁大個頭就咪戴咁大頂帽啦！」

最新影片推介︰

移民英國｜英國做執貨員四大缺點

日前，港男在「LIHKG」討論區發文，他指出目前已移民到英國，並在一間銷售高價位的時裝公司任職貨倉執貨員，工作了一段時間後港男發現當中的四大缺點，令他開始對移英生活感到非常鬱悶。

移民英國｜午飯只有半小時且無薪

第一，工資極低，港男指出每天的工作便是執拾要價數千元一件的衣服，但自己的時薪卻比最低工資12英磅（約118港元）還要低；第二，工作內容乏味，港男透露每天重覆性地做簡易的工作，而且更沒有忙裡偷閒的機會，

我宜家做嘢嗰度手機等物品又唔可以跟身，要鎖喺locker。

第三，工作壓力大，儘管是做貨倉，但港男指出上司會常常與自己傾談KPI（關鍵績效指標，作為一個工作的衡量指標）的進度，而且更常常被對方鞭策進度；第四，休息時間少，午飯時間只有半小時，而且更是無薪的。總體而言，港男認為現在工作的壓力比在港時的更多。

移民英國｜懷念在港的中產生活

港男補充道，當時他在香港月入數萬元，應付衣、食、住、行等高消費內容綽綽有餘，

去食幾百蚊嘅自助餐都唔會點考慮，去日本旅行又唔覺得貴。

但是，現在卻從有質素的中產生活轉成為收取最低工資、服侍有錢人的倉務員，令他感到心理不平衡，而且令他對香港的生活更是懷念，

一向都有聽人講喺香港生活其實真係天堂，以往我都好贊成的...而家身處英國嘅，我唔單止係明白咁簡單，直程係深深體會到。

移民英國｜網友狠批：好多人發移民夢

對於港男的有感而發，大量的網友指出不少港人移民前沒有作出全面的評估便貿然行動，盲目跟風下令到期望有落差，「其實一直都有人強調冇錢冇技術既嘅只係去做難民，唔係移民，香港就係特別多鍾意發移民夢」、「有堆人真係以為喺香港過得咁失敗係因為香港呢個地方有問題，唔願意承認事實就係自己廢」。

移民英國｜網友力勸回流香港

有網友建議港男還有其他選擇，點擊下圖看網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映：英國大學排名2025

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】