李澤楷前度｜梁洛施跟小小超分手13年疑爆新戀情　3子之母被捕獲跟大9歲導演牽手拍拖

▲ 梁洛施（Isabella）回復單身13年，近日被指有新戀情，與內地導演兼演員馬浴柯牽手拍拖。

【梁洛施/李澤楷/馬浴柯】梁洛施曾跟香港首富李嘉誠幼子李澤楷相戀四年兼誕下三子，惟2011年跟「小小超」宣布分手。分手13年以來，梁洛施鮮有爆出緋聞，近日梁洛施被發現跟導演兼演員馬浴柯牽手，疑似有新戀情。

正身處北京的梁洛施遭網友拍下跟馬浴柯現身順義的咖啡店，梁洛施跟馬浴柯均穿著軍綠色羽絨，二人於店外的椅子上閒聊，期間馬浴柯湊近女方身邊細心傾聽，似乎關係非淺，網民更指二人拖手離開咖啡店。

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梁洛施新歡｜孖馬浴柯拖手睇首映

前日梁洛施於IG分享於內地街頭拍攝的照片，戴上帽子兼穿厚厚褸子的她溫提網民：「降温啦，大家记得添衣保暖哦，周末愉快! #小雪」。

另外，今年8月馬浴柯跟張家輝於南寧出席《重生》首映禮，當時網民拍得一短片，見馬浴柯拖著一名女子進場，該女子戴著口罩兼Cap帽，無論身型與眼神均跟梁洛施很相似，工作人員亦上前阻止網民拍攝，顯得頗為緊張。

▲ 梁洛施為三子之母。 （取自instagram）

梁洛施新歡｜曾嚮往嫁李澤楷

梁洛施3名兒子已踏入青春期，分別是15歲的李長治和一對14歲的孖仔李長軒和李長亨。梁洛施年初亮相《魯豫有約》罕談李澤楷，她坦承曾嚮往嫁給對方，

那時候當然想，因為他太受女人歡迎，那樣我就接受不了，所以，我想活得有底氣。

23歲那年，梁洛施離開李澤楷，及至2018年才走出情傷陰霾，此外，日漸長大的兒子們催她找個伴侶，對於愛情，梁洛施抱持順其自然態度。由於剛成立公司兼簽了經理人，梁洛施想專心工作，暫時沒其他雜念。

最新影片：

梁洛施新歡｜疑影帝張家輝牽紅線

45歲的馬浴柯曾演出不少電影，如《掃毒》、《唐人街探案》等，近年更升呢擔任導演，《怒潮》及《重生》兩部電影均與張家輝合作，而張家輝跟梁洛施合作過《爆裂點》，未知是否由家輝牽紅線。

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