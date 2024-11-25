生死教育丨男子突腦出血瀕死家人趕回港見最後一面　醫生不想延續病人痛苦欲放棄搶救

【生死教育/破地獄/腦幹出血】電影破地獄，票房直衝9000萬，亦令不少人再度關注「生死教育」的議題。有專科醫生便憶起曾有中年男病患因腦幹突然出血，惟一切維生指標卻急速惡化，令他陷入救與不救的兩難。

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神經外科專科醫生黃秉康於Facebook分享了過去10多年前醫治病人時曾陷入「救與不救」的糾結，因為他認為當病人所有維生指標都只顯示情況惡化時，繼續救治只會延長病人痛苦，惟「不救」的話，病人家人就未必趕及見其最後一面。

我記得剛開始神經外科專科訓練的時候，有一個中年男士突然腦幹出血，應該是血管畸形破裂了，事前完全沒有徵兆，到發現的時候經已完全昏迷，縱使利用儀器幫助呼吸，各樣維生指標都一直惡化當中。當時我決定不再勉強支撐，覺得只會延長他的痛苦，但護士對我的決定極度不滿，因為他有家人正趕回來見他最後一面。

黃秉康指事後回想，有很多反思:

見到最後一面是不是最重要？是否對患者帶來更多痛苦？盡力了又是否真的可以等到家人來到？十多年來也不停徘徊腦海 。

黃秉康最後總結一旦再遇到類似情況，或許他的決定會不一樣，或許其實都不重要 。他指對家人來說，最重要的是:

讓他們理解事實、宣洩情緒，讓他們知道醫護人員會跟他們一起面對...所謂「生死教育」，除了讓人們對於生命的終結有所準備，更重要的，是讓仍活着、面對失去的痛楚的人們，學懂如何帶着盼望迎接每一日的生活 、欣賞所擁有的、珍惜當下 。

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有關文章已獲神經外科專科醫生黃秉康授權刊登

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