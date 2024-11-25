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生死教育丨男子突腦出血瀕死家人趕回港見最後一面　醫生不想延續病人痛苦欲放棄搶救

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 4 小時前

最後更新： 4 小時前

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【生死教育/破地獄/腦幹出血】電影破地獄，票房直衝9000萬，亦令不少人再度關注「生死教育」的議題。有專科醫生便憶起曾有中年男病患因腦幹突然出血，惟一切維生指標卻急速惡化，令他陷入救與不救的兩難。

最新影片:

Healthy Life
Healthy Life｜營養師拆解4大糖尿病飲食重點

神經外科專科醫生黃秉康於Facebook分享了過去10多年前醫治病人時曾陷入「救與不救」的糾結，因為他認為當病人所有維生指標都只顯示情況惡化時，繼續救治只會延長病人痛苦，惟「不救」的話，病人家人就未必趕及見其最後一面。

我記得剛開始神經外科專科訓練的時候，有一個中年男士突然腦幹出血，應該是血管畸形破裂了，事前完全沒有徵兆，到發現的時候經已完全昏迷，縱使利用儀器幫助呼吸，各樣維生指標都一直惡化當中。當時我決定不再勉強支撐，覺得只會延長他的痛苦，但護士對我的決定極度不滿，因為他有家人正趕回來見他最後一面。

黃秉康指事後回想，有很多反思: 

見到最後一面是不是最重要？是否對患者帶來更多痛苦？盡力了又是否真的可以等到家人來到？十多年來也不停徘徊腦海 。

黃秉康最後總結一旦再遇到類似情況，或許他的決定會不一樣，或許其實都不重要 。他指對家人來說，最重要的是:

讓他們理解事實、宣洩情緒，讓他們知道醫護人員會跟他們一起面對...所謂「生死教育」，除了讓人們對於生命的終結有所準備，更重要的，是讓仍活着、面對失去的痛楚的人們，學懂如何帶着盼望迎接每一日的生活 、欣賞所擁有的、珍惜當下 。

同場加映: 腦出血10大症狀

醫生呼籲高血壓患者出現以下10大症狀時，應要及早注意求醫，切勿忽視：

點擊圖片放大
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同場加映: 回顧黃子華不為人知的9件事！

黃子華入行多年，在其成名背後卻有不少事情鮮為人知：例如子華透露過自己一段為情所困、企圖輕生的經歷；在演藝圈時期，又曾因一件事患上抑鬱症等等，點擊下圖了解更多：

點擊圖片放大
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有關文章已獲神經外科專科醫生黃秉康授權刊登

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