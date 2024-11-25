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周末好去處｜2500隻大熊貓雕塑登陸香港　一連4周末於多區展出【附詳情】

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發布時間： 10 小時前

最後更新： 4 小時前

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ARR下周末起於多區展出大熊貓雕塑。（ARR提供）

2500隻大熊貓雕塑下周末起於香港「四圍走」，到訪星光大道等4個地標，展期至下月26日完結。主辦單位亦設計6款香港專屬角色，冀市民及旅客一起感受大熊貓帶來的喜悅，期望能帶動商機。

創意品牌AllRightsReserved（ARR）主辦型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》，下周六及日（12月7及8日）率先在尖沙咀星光大道舉行，12月14至15日會移師到昂坪360；12月21至22日則於海洋公園展出，而聖誕節及翌日（12月25及26日）就會在上環中山公園展出。

ARR 2014年曾策劃《1600 熊貓香港遊•創意 X 保育展》，由香港出發並於全球多個城市巡迴展出。適逢今年本港大熊貓家族再添4名新成員，大熊貓數目增至6隻，ARR參考6隻大熊貓，包括盈盈、樂樂，新成員可可、安安、龍鳳胎「家姐」和「細佬」的外型特徵及性格，融入擬人化設計，設計出香港專屬的《熊貓香港親友會》（PPF HK）角色。

ARR將這套知識產權（IP）送給香港，PPF HK將化身為香港大熊貓宣傳大使，有機會在其他單位主辦的大熊貓活動看到這套IP；不同機構亦將PFF HK 融入不同場景中，共同推廣文化及旅遊，讓市民旅客一起感受大熊貓帶來的喜悅，亦期望帶動商機。活動期間，涉商業活動產生的IP版權費，將全數捐予海洋公園作大熊貓保育的相關用途。

（ARR提供）

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