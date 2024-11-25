假酒中毒案︱老撾「背包客勝地」一周内6遊客甲醇中毒亡　19歲少女慶祝畢業慘魂斷異鄉

▲ 老撾「背包客勝地」一周内6遊客甲醇中毒亡 19歲少女慶祝畢業慘魂斷異鄉

【假酒／甲醇／酒精中毒】老撾爆奪命假酒案！據悉，當地一間背包客客棧向客人免費提供「伏特加」，卻在一周内造成6名外籍遊客甲醇中毒身亡，其中最年輕的包括2名19歲澳洲少女。

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假酒中毒案︱19歲少女畢業旅行 慘魂斷異鄉

綜合外媒報道，有「背包客勝地」之稱的老撾萬象省萬榮市（Vang Vieng），因當地具特色的山脈景觀而受到許多年輕遊客青睞。11月12日，來自澳洲墨爾本的兩名19歲少女Bianca Jones和閨蜜Holly Bowles，為慶祝畢業而一同到萬榮市旅遊，在「Nana Backpackers Hostel」預訂了4晚住宿。

12日當晚，兩人在酒吧飲酒狂歡後，翌日感到不適，被送院竟發現甲醇中毒，立即進行急救。可惜，Jones的家人於21日證實，Jones因「體內甲醇含量過高導致腦腫脹」，已不幸於醫院離世。而她同行的閨蜜Bowles也在周五（22日）於泰國曼谷一間醫院不治身亡。

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假酒中毒案︱一周内6名外籍遊客飲「假酒」後身亡 旅館經理被捕

事件引起當局關注，據初步調查顯示，包括Jones和Bowles在内，當地在過去一周已有6名遊客因飲用過「Nana Backpackers Hostel」免費提供的「伏特加」後死亡，其餘4人分別是28歲英國女律師Simone White、1名56歲美國男子，和2名20多歲的丹麥女子；另外至少還有7人仍留院救治中。

老撾政府針對「假酒中毒案」致多名遊客不幸身亡的悲劇表示悲痛，承諾將徹查並嚴懲疑犯。警方指，目前已拘捕數人，包括涉嫌向遊客免費供酒的「Nana Backpackers Hostel」旅館經理Duong Duc Toan等人，但未正式提控。目前，涉事旅館已暫停營業。

不過，被拘捕的旅館經理Toan仍矢口否認他們的酒有問題。Toan稱，旅館的酒是從獲認證的經銷商所購入，他本人和員工都沒有在酒中做手腳。12日當晚，旅館曾派酒給約100名旅客，都沒有收到其他投訴。

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假酒中毒案︱BBC：遊客現只敢喝瓶罐裝飲料

英國廣播公司（BBC）針對事件報道，指6名遊客甲醇中毒死亡的消息正在全世界傳開，涉事的萬榮鎮已成為一則「國際醜聞」。有受訪的英國遊客表示，不打算碰老撾當地的飲料，堅持只喝瓶裝或罐裝啤酒，並坦言過去從未想過會發生商家提供假酒的狀況：

你會假設他們給你的東西是安全的... 所以現在我們不會再冒險了。

還有遊客表示，過去會有很多人玩水上活動到一半短暫上岸，在河畔酒吧「喝兩杯」後再跳回水中繼續玩；但現在他們打算放棄這些活動，更不想喝當地的伏特加。

據當地觀察學者表示，生產商之所以會用甲醇取代乙醇生產飲料，是為了降低成本。正常情況下，酒精中的乙醇進入人體後，最終會被代謝排出；但甲醇代謝生成甲酸，會毒害人體細胞。

假酒中毒案︱K Kwong拆解「甲醇中毒」

網絡社交紅人兼化學博士K Kwong（鄺士山），日前亦針對老撾假酒中毒案，在Facebook專頁發文拆解「甲醇中毒」。

K Kwong指出，乙醇（ ethanol）即是平時飲用的「酒精 」，屬於「可飲用酒精」，由農作物（碳水化合物）經「發酵」（fermentation）製造。而甲醇（methanol）又稱「木酒精 」，有毒且有臭味，屬於「非飲用工業酒精」，過去用木材經「破壞蒸餾 destructive distillation」製造，現在則是用石油產品（乙烯）加水蒸氣重組，即「催化水合」（catalytic hydration）大量製造，價錢非常之便宜。廠方會加入有臭味的甲醇和紫藍色染料，防止人類飲用。

雖然偶然喺正常發酵嘅酒精裏面都有少少甲醇，但份量唔會多到你中毒。而貴價嘅烈酒係正常廠蒸餾同純化過程將甲醇攞走咗，所以正常廠嘅烈酒裏面係冇乜甲醇嘅。

不過，一些不法分子為有利可圖，會將工業用乙醇（經脫臭、除色、加香料）造成含有甲醇的酒，再印假商標、假盒、假樽蓋，用真樽製造冒牌酒，一般用家分不清。因此，若由來源不清楚的供應商買酒，就隨時會中毒。K Kwong提醒，買酒不能只看牌子，還要看供應商：

一般嚟講，利潤越高的烈酒，中招嘅機會就越大。喺發展中嘅國家例如中南半島嘅國家、強國、中南美洲、東歐，比較多冒牌酒，大家小心D。

K Kwong又續指，甲醇進入身體血管、經乙醇脫氫酶（alcohol dehydrogenase）生成劇毒的後果——有劇毒的「甲醛 methanal」（又稱「福爾馬林formaldehyde」/「甲酸 methanoic acid 」/「蟻酸 formic acid」）隨著血管流到身體各組織，甲醇中毒症狀會包括頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、腹痛，嚴重時會導致失明、腎衰竭，甚至死亡。

假酒中毒案︱解救方法：飲多啲乙醇

K Kwong表示，若萬一飲用了甲醇假酒，解救方法便是「飲多啲正常酒（乙醇）」：

等乙醇脫氫酶忙住處理乙醇，唔得閒去處理甲醇，咁就冇咁多「甲醛」同「甲酸」產生。醫院醫生用嘅甲醇解毒劑「4-甲基吡唑（4-methylpyrazole / fomepizole）」都係令乙醇脫氫酶唔得閒去處理甲醇，咁就冇咁毒，最後經尿液派返出嚟！

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