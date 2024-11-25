  • 23°C
香港時間：20241125日 (一) 23:00

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

假酒中毒案︱老撾「背包客勝地」一周内6遊客甲醇中毒亡　19歲少女慶祝畢業慘魂斷異鄉

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 10 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

老撾「背包客勝地」一周内6遊客甲醇中毒亡　19歲少女慶祝畢業慘魂斷異鄉

【假酒／甲醇／酒精中毒】老撾爆奪命假酒案！據悉，當地一間背包客客棧向客人免費提供「伏特加」，卻在一周内造成6名外籍遊客甲醇中毒身亡，其中最年輕的包括2名19歲澳洲少女。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜營養師拆解4大糖尿病飲食重點

假酒中毒案︱19歲少女畢業旅行 慘魂斷異鄉

綜合外媒報道，有「背包客勝地」之稱的老撾萬象省萬榮市（Vang Vieng），因當地具特色的山脈景觀而受到許多年輕遊客青睞。11月12日，來自澳洲墨爾本的兩名19歲少女Bianca Jones和閨蜜Holly Bowles，為慶祝畢業而一同到萬榮市旅遊，在「Nana Backpackers Hostel」預訂了4晚住宿。

12日當晚，兩人在酒吧飲酒狂歡後，翌日感到不適，被送院竟發現甲醇中毒，立即進行急救。可惜，Jones的家人於21日證實，Jones因「體內甲醇含量過高導致腦腫脹」，已不幸於醫院離世。而她同行的閨蜜Bowles也在周五（22日）於泰國曼谷一間醫院不治身亡。

點擊圖片放大
+6
+5

假酒中毒案︱一周内6名外籍遊客飲「假酒」後身亡 旅館經理被捕

事件引起當局關注，據初步調查顯示，包括Jones和Bowles在内，當地在過去一周已有6名遊客因飲用過「Nana Backpackers Hostel」免費提供的「伏特加」後死亡，其餘4人分別是28歲英國女律師Simone White、1名56歲美國男子，和2名20多歲的丹麥女子；另外至少還有7人仍留院救治中。

老撾政府針對「假酒中毒案」致多名遊客不幸身亡的悲劇表示悲痛，承諾將徹查並嚴懲疑犯。警方指，目前已拘捕數人，包括涉嫌向遊客免費供酒的「Nana Backpackers Hostel」旅館經理Duong Duc Toan等人，但未正式提控。目前，涉事旅館已暫停營業。

不過，被拘捕的旅館經理Toan仍矢口否認他們的酒有問題。Toan稱，旅館的酒是從獲認證的經銷商所購入，他本人和員工都沒有在酒中做手腳。12日當晚，旅館曾派酒給約100名旅客，都沒有收到其他投訴。

點擊圖片放大
+6
+5

假酒中毒案︱BBC：遊客現只敢喝瓶罐裝飲料

英國廣播公司（BBC）針對事件報道，指6名遊客甲醇中毒死亡的消息正在全世界傳開，涉事的萬榮鎮已成為一則「國際醜聞」。有受訪的英國遊客表示，不打算碰老撾當地的飲料，堅持只喝瓶裝或罐裝啤酒，並坦言過去從未想過會發生商家提供假酒的狀況：

你會假設他們給你的東西是安全的... 所以現在我們不會再冒險了。

還有遊客表示，過去會有很多人玩水上活動到一半短暫上岸，在河畔酒吧「喝兩杯」後再跳回水中繼續玩；但現在他們打算放棄這些活動，更不想喝當地的伏特加。

據當地觀察學者表示，生產商之所以會用甲醇取代乙醇生產飲料，是為了降低成本。正常情況下，酒精中的乙醇進入人體後，最終會被代謝排出；但甲醇代謝生成甲酸，會毒害人體細胞。

假酒中毒案︱K Kwong拆解「甲醇中毒」

網絡社交紅人兼化學博士K Kwong（鄺士山），日前亦針對老撾假酒中毒案，在Facebook專頁發文拆解「甲醇中毒」。

K Kwong指出，乙醇（ ethanol）即是平時飲用的「酒精 」，屬於「可飲用酒精」，由農作物（碳水化合物）經「發酵」（fermentation）製造。而甲醇（methanol）又稱「木酒精 」，有毒且有臭味，屬於「非飲用工業酒精」，過去用木材經「破壞蒸餾 destructive distillation」製造，現在則是用石油產品（乙烯）加水蒸氣重組，即「催化水合」（catalytic  hydration）大量製造，價錢非常之便宜。廠方會加入有臭味的甲醇和紫藍色染料，防止人類飲用。

雖然偶然喺正常發酵嘅酒精裏面都有少少甲醇，但份量唔會多到你中毒。而貴價嘅烈酒係正常廠蒸餾同純化過程將甲醇攞走咗，所以正常廠嘅烈酒裏面係冇乜甲醇嘅。

不過，一些不法分子為有利可圖，會將工業用乙醇（經脫臭、除色、加香料）造成含有甲醇的酒，再印假商標、假盒、假樽蓋，用真樽製造冒牌酒，一般用家分不清。因此，若由來源不清楚的供應商買酒，就隨時會中毒。K Kwong提醒，買酒不能只看牌子，還要看供應商：

一般嚟講，利潤越高的烈酒，中招嘅機會就越大。喺發展中嘅國家例如中南半島嘅國家、強國、中南美洲、東歐，比較多冒牌酒，大家小心D。

K Kwong又續指，甲醇進入身體血管、經乙醇脫氫酶（alcohol dehydrogenase）生成劇毒的後果——有劇毒的「甲醛 methanal」（又稱「福爾馬林formaldehyde」/「甲酸 methanoic acid 」/「蟻酸 formic acid」）隨著血管流到身體各組織，甲醇中毒症狀會包括頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、腹痛，嚴重時會導致失明、腎衰竭，甚至死亡。

假酒中毒案︱解救方法：飲多啲乙醇

K Kwong表示，若萬一飲用了甲醇假酒，解救方法便是「飲多啲正常酒（乙醇）」：

等乙醇脫氫酶忙住處理乙醇，唔得閒去處理甲醇，咁就冇咁多「甲醛」同「甲酸」產生。醫院醫生用嘅甲醇解毒劑「4-甲基吡唑（4-methylpyrazole / fomepizole）」都係令乙醇脫氫酶唔得閒去處理甲醇，咁就冇咁毒，最後經尿液派返出嚟！

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

酒後猝死︱25歲工程師8分鐘狂灌1L調酒猝死　醫生：短時間飲超過呢個數高危
12:31 2024/09/10
酒後猝死︱25歲工程師8分鐘狂灌1L調酒猝死　醫生：短時間飲超過呢個數高危
遊泰注意｜曼谷假酒中毒案　甲醇溝水增至「6死22人命危」多人需用呼吸機
12:56 2024/08/29
遊泰注意｜曼谷假酒中毒案　甲醇溝水增至「6死22人命危」多人需用呼吸機
心臟病｜34歲內地網紅驚傳突發心臟病驟逝　網民推測原因：長期捱夜+飲酒
16:31 2024/04/18
心臟病｜34歲內地網紅驚傳突發心臟病驟逝　網民推測原因：長期捱夜+飲酒

你可能感興趣

酒後猝死︱25歲工程師8分鐘狂灌1L調酒猝死　醫生：短時間飲超過呢個數高危
12:31 2024/09/10
酒後猝死︱25歲工程師8分鐘狂灌1L調酒猝死　醫生：短時間飲超過呢個數高危
遊泰注意｜曼谷假酒中毒案　甲醇溝水增至「6死22人命危」多人需用呼吸機
12:56 2024/08/29
遊泰注意｜曼谷假酒中毒案　甲醇溝水增至「6死22人命危」多人需用呼吸機
心臟病｜34歲內地網紅驚傳突發心臟病驟逝　網民推測原因：長期捱夜+飲酒
16:31 2024/04/18
心臟病｜34歲內地網紅驚傳突發心臟病驟逝　網民推測原因：長期捱夜+飲酒
網絡熱話 食用安全 罪案 Hostel 老撾 酒吧

最高瀏覽

譚詠麟病倒丨74歲譚校長突然取消演出　拍片透露病況無奈稱：情況沒有好轉
譚詠麟病倒丨74歲譚校長突然取消演出　拍片透露病況無奈稱：情況沒有好轉
充電安全丨柴灣屋苑單位疑手機充電釀火警致1死1傷　專家警告 : 充電時6件事勿做
充電安全丨柴灣屋苑單位疑手機充電釀火警致1死1傷　專家警告 : 充電時6件事勿做
急症室最長等候時間（11月25日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月25日 時間16:05）
凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女
凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女
李澤楷前度｜梁洛施跟小小超分手13年疑爆新戀情　3子之母被捕獲跟大9歲導演牽手拍拖
李澤楷前度｜梁洛施跟小小超分手13年疑爆新戀情　3子之母被捕獲跟大9歲導演牽手拍拖