  • 23°C
香港時間：20241125日 (一) 23:00

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

升中面試︱喇沙書院中一收生設兩輪面試　校長親授4項面試貼士

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 10 小時前

最後更新： 7 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

喇沙書院面試即將展開，有意入讀的學生要留意。

喇沙書院/英中/升中面試】傳統名校喇沙書院於上周六（23日）舉行2025/26學年中一入學簡介講座及校園導覽，吸引不少家長及學生到場取經，坐滿禮堂。喇沙書院校長梁浩然公開自行收生準則，校長亦親授喇沙書院面試貼士及申請注意事項。

最新影片:

湊得輕鬆啲
輪椅爸爸｜半身癱瘓無礙運動再攀高峰　黎志偉走出陰霾為兒樹立榜樣

升中面試︱喇沙書院教學模式簡介

資助中學喇沙書院以英文作為主要教學語言，學生可透過「自行分配學位」或「統一派位」申請入學，2025/26學年將提供76個中一自行分配學額。校長梁浩然表示，面試將分為兩輪，所有申請者均可獲第一輪面試的機會，面試將於2025年1月中旬進行，學校會透過電郵通知申請者面試的時間。自行分配學位的面試將以面對面的形式於學校進行，不設筆試。

點擊圖片放大
+13
+12

升中面試︱喇沙書院設兩輪面試

第一輪面試主要由該校的中文和英文科組教師負責，申請者需要在面試期間展現良好的廣東話和英語口語溝通表達能力，第一輪面試於2025年1月中旬進行，而表現優異的申請者將於明年2月中至3月初進入由校監和校長主持的第二輪面試。

升中面試︱自行分配學位收生準則及比重如下：

  • 操行、校内學科成績、課外活動、獎項、老師評語、教育局成績次第名單和名次等佔60%；

  • 面試表現則佔40%

梁校長建議申請者注意4點，包括了解學校背景資料、自我介紹和中英文短講時切忌背誦、展現創新思維，以及平日多留意時事、閱讀報章等。

升中面試︱去年面試「貼士」

梁校長去年亦分享升中面試錦囊，第一是真誠，申請者切忌背誦預設答案；第二需要有創意，學生若能在面試中展現創新思維為佳；第三，有熱誠，願意與人溝通交流；最後校方亦重視申請人品行，如待人謙虛有禮等。

學校將於明年3月31日通知正取學生的家長，其子女已獲納入自行分配學位的正取學生名單，教育局亦將於明年7月8日公布派位結果。

喇沙書院的自行分配學位由明年1月2日至1月16日接受申請，有意報名的家長可選擇以紙本方式，或透過「中一派位電子平台」遞交申請。

【升中派位】喇沙書院公開自行收生準則　校長授面試錦囊︰展現創新思維

升中面試︱喇沙書院中一收生設兩輪面試　新校長親述貼士：有創意及熱誠

喇沙校友｜盤點15位星級名人「喇沙仔」　喇沙書院創校逾90年橫掃學界狀元輩出

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

最新全港中學排名2024｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
19:00 2024/09/13
最新全港中學排名2024｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
中學名校面試｜港華前副校傳授名校面試4大要訣　收生重視3方面能力：證書多唔代表好
20:39 2024/10/29
中學名校面試｜港華前副校傳授名校面試4大要訣　收生重視3方面能力：證書多唔代表好
喇沙校友｜盤點15位星級名人「喇沙仔」　喇沙書院創校逾90年橫掃學界狀元輩出
20:41 2024/09/26
喇沙校友｜盤點15位星級名人「喇沙仔」　喇沙書院創校逾90年橫掃學界狀元輩出
破‧地獄｜一代笑匠半工讀中大學士課程　許冠文對亡弟許冠英太嚴苛感遺憾
19:41 2024/11/15
破‧地獄｜一代笑匠半工讀中大學士課程　許冠文對亡弟許冠英太嚴苛感遺憾

你可能感興趣

最新全港中學排名2024｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
19:00 2024/09/13
最新全港中學排名2024｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
中學名校面試｜港華前副校傳授名校面試4大要訣　收生重視3方面能力：證書多唔代表好
20:39 2024/10/29
中學名校面試｜港華前副校傳授名校面試4大要訣　收生重視3方面能力：證書多唔代表好
喇沙校友｜盤點15位星級名人「喇沙仔」　喇沙書院創校逾90年橫掃學界狀元輩出
20:41 2024/09/26
喇沙校友｜盤點15位星級名人「喇沙仔」　喇沙書院創校逾90年橫掃學界狀元輩出
喇沙書院 中小學教育

最高瀏覽

譚詠麟病倒丨74歲譚校長突然取消演出　拍片透露病況無奈稱：情況沒有好轉
譚詠麟病倒丨74歲譚校長突然取消演出　拍片透露病況無奈稱：情況沒有好轉
充電安全丨柴灣屋苑單位疑手機充電釀火警致1死1傷　專家警告 : 充電時6件事勿做
充電安全丨柴灣屋苑單位疑手機充電釀火警致1死1傷　專家警告 : 充電時6件事勿做
急症室最長等候時間（11月25日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月25日 時間16:05）
凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女
凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女
李澤楷前度｜梁洛施跟小小超分手13年疑爆新戀情　3子之母被捕獲跟大9歲導演牽手拍拖
李澤楷前度｜梁洛施跟小小超分手13年疑爆新戀情　3子之母被捕獲跟大9歲導演牽手拍拖