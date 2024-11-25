升中面試︱喇沙書院中一收生設兩輪面試　校長親授4項面試貼士

▲ 喇沙書院面試即將展開，有意入讀的學生要留意。

【喇沙書院/英中/升中面試】傳統名校喇沙書院於上周六（23日）舉行2025/26學年中一入學簡介講座及校園導覽，吸引不少家長及學生到場取經，坐滿禮堂。喇沙書院校長梁浩然公開自行收生準則，校長亦親授喇沙書院面試貼士及申請注意事項。

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升中面試︱喇沙書院教學模式簡介

資助中學喇沙書院以英文作為主要教學語言，學生可透過「自行分配學位」或「統一派位」申請入學，2025/26學年將提供76個中一自行分配學額。校長梁浩然表示，面試將分為兩輪，所有申請者均可獲第一輪面試的機會，面試將於2025年1月中旬進行，學校會透過電郵通知申請者面試的時間。自行分配學位的面試將以面對面的形式於學校進行，不設筆試。

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升中面試︱喇沙書院設兩輪面試

第一輪面試主要由該校的中文和英文科組教師負責，申請者需要在面試期間展現良好的廣東話和英語口語溝通表達能力，第一輪面試於2025年1月中旬進行，而表現優異的申請者將於明年2月中至3月初進入由校監和校長主持的第二輪面試。

升中面試︱自行分配學位收生準則及比重如下：

操行、校内學科成績、課外活動、獎項、老師評語、教育局成績次第名單和名次等佔60%；

面試表現則佔40%

梁校長建議申請者注意4點，包括了解學校背景資料、自我介紹和中英文短講時切忌背誦、展現創新思維，以及平日多留意時事、閱讀報章等。

升中面試︱去年面試「貼士」

梁校長去年亦分享升中面試錦囊，第一是真誠，申請者切忌背誦預設答案；第二需要有創意，學生若能在面試中展現創新思維為佳；第三，有熱誠，願意與人溝通交流；最後校方亦重視申請人品行，如待人謙虛有禮等。

學校將於明年3月31日通知正取學生的家長，其子女已獲納入自行分配學位的正取學生名單，教育局亦將於明年7月8日公布派位結果。

喇沙書院的自行分配學位由明年1月2日至1月16日接受申請，有意報名的家長可選擇以紙本方式，或透過「中一派位電子平台」遞交申請。

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