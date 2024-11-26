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見工面試｜見工靠演技？點樣做好呢場戲？　專家教1招包裝自己贏取HR好感

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發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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見工面試靠演技？專家教你做好呢場戲，1招包裝自己贏取HR好感。

【求職/見工/面試】坊間對於面試是不是應該「做自己」眾說紛紜。今天半宅職薯就和大家從不同角度了解這個問題。

見工面試｜你在面試前的想法

在面試之前，你可能會想：

「做了這麼多年人，和朋友聊天，和同學打交道都做得多，但怎樣和面試官溝通，我又真的不太掌握得到。

上網搜尋資料，很多人都說面試時應該要「做自己」。這聽起來十分合理，因為我只是找工作，又不是去當演員，為甚麼要做角色扮演呢？」

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見工面試｜面試官的想法

當你設身處地問自己一個問題：「為甚麼公司要聘請你？」，你自然會一理通百理明。

公司聘請你，就是要你為公司工作。而要好好的為公司工作，最重要就是做好自己的角色。

見工面試｜例子一

你是當一位客戶服務主任：你的儀態、談吐、是否令人喜歡，都是很重要的事情。最起碼，你要在客戶面前表現得到這一個形象。至於你回到家中說話大聲，頭髮蓬鬆，這都是你的私人自由，不影響你的工作表現。

見工面試｜例子二

你是當一位管理見習生：你的言談舉止應該表現得成熟一點，造型保守一點，千萬不要把頭髮染成五顏六色，要不然你的下屬看到你這樣，會對公司管理層的形象造成傷害。

所以既然上班就是一個角色扮演，那麼面試就是角色扮演的極致。

延伸閱讀｜見工令HR卻步的儀容或穿著

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見工面試｜面試應否做自己？

「面試的時候要做自己」，是一句每一個人都聽得入耳，卻是內容空洞的建議。

其實每個人在不同時空都在扮演不同角色：

在家中，你是爸爸媽媽的兒女，可以隨便打開雪櫃找東西吃；

在學校，你是學生，可以隨心隨意問任何問題而沒有責任；

在朋友面前，你可以說話豪氣大聲，無所不談。

在上述的情景中，其實你都在「做自己」。

那麼你可以想像下面的情況：

你去到一間新公司面試，你走到接待處向接待員說：「請你給我一杯橙汁」；面試時又加插一些潮語去令氣氛更加輕鬆；甚至在面試官面前，拿出手機打機，就好像和朋友輕鬆聊天一樣。

當面試官問你有甚麼問題，你就問：「樓下最近的巴士站在哪裏？我不知道在哪裏乘車回家。」

不用解釋，這樣的面試表現一定是失敗收場。但是你又在「做自己」，那麼為何會失敗的呢？

因為每一個人在不同時空都在扮演不同角色，每一個角色都有不同規矩。而你扮演的角色，最重要的是符合當時的時空環境，千萬不要錯配。

延伸閱讀｜自我介紹內容必備6重點

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見工面試｜演好公司所需角色

而面試的目的，就是測試你能否扮演得到公司需要你扮演的角色。就用最簡單的例子：你去面試也懂得穿得西裝筆挺吧！難道面試官又會認為你在家躺在沙發上也會西裝筆挺嗎？

越高層次的工作，所要求的角色扮演能力就會越高，因為你要面對的會是下屬，客人，甚至是公眾，所以一言一行都要符合公司形象。

說得直接一點，面試本身就是一個角色扮演，而面試官就是要測試你做到最高的水準時，究竟有多好而已。

延伸閱讀｜檢視寫CV 4大重點

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筆者簡介

半宅職薯－企業培訓師

深信 職場生存有方法，管理上位有心法

半宅職薯 － 企業培訓師

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撰文 : 半宅職薯 企業培訓師

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