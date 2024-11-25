親子遊注意｜日本安檢2大違禁品沒收量急升　直髮夾不能帶上機1物品每日收240件

▲ 日本安檢2大違禁品沒收量急升，1物件每日收240件，原來直髮夾不能帶上機。

出發旅行，除了要帶齊個人用品外，也要留意有沒有帶違禁品上機！日前有日媒報道指，最近機場安檢沒收的物品急增，其中1樣更平均每日沒收240個！到底日本有哪些不為人所知的違禁品？

日本違禁品｜1件物品最常被沒收

據日本產經新聞報道，當地開關後旅客量回升，關西國際機場二號大樓安檢中被沒收的物品急劇增加，當中打火機最為誇張，平均每日被要求棄置有240個以上。樂桃航空「Peach Aviation」委託保安公司進行安檢，發現旅客不時會忘掉將打火機棄掉。其實打火機只要符合「小型、便攜」等條件，每人可以攜帶一個打火機，但有不少旅客都會攜帶多個打火機，以致需要沒收。

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日本違禁品｜直髮夾需符合2條件才可上機

除了打火機外，還沒收了大量的便攜式直髮夾，因為鋰電池有過熱和起火的風險，如果是可拆卸電池的電髮夾，容量必須為160瓦/時或以下，若是無法拆除確認電池容量，則會受到限制。

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日本違禁品｜被受限制的「兇器」物品

國際民航組織（ICAO）亦規範了被界定為「危險物品」或「兇器」的物品，如化妝品可以引致起火，因此限制攜帶容量最多為100ml；刀片長度超過6cm的剪刀和螺絲批，以及尖頭的鑷子等可被列作「凶器」受到限制；形狀像日本刀柄的雨傘、樹脂質料的苦無玩具等物品也會因「看起來像凶器」而被受到限制。

日本自2022年3月起將安檢納入航空法強制規定，若拒絕安檢便已構成違法，最高可被罰款50萬日圓（約2.6萬港元）或1年有期徒刑。

日本違禁品｜中國留學生用電動行李箱被捕

此外，旅客所使用的行李箱都要留意，早前一名年約30多歲居住於大阪的中國女留學生，因在行人路上使用1款行李箱，遭到大阪警方檢控，成為了全日本首宗相關案件！據日本傳媒報道，該名女留學生在今年3月於中國網購平台購入電動行李箱後，於福島區行人道路上「駕駛」。

隨後被警員攔截，指控她在沒有批准下使用電動行李箱，違反日本道路交通法。警員指，電動行李箱的速度和外型，已屬日本法例上輕便電動自行車標準，因此駕駛者必須持有認可的駕駛執照。由於該女子未能出示執照，因此被控無牌駕駛，最高刑罰可被判3年或50萬日元（約2.4萬港元）。

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