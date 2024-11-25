星二代升學｜李嘉欣疑長居英國陪兒子讀書　被爆蝕本賣過億豪宅供讀貴族學校

▲ 李嘉欣疑長居英國陪兒子讀書，被爆蝕本賣過億豪宅供讀貴族學校。

【李嘉欣/許晉亨/英國升學/海外升學/威靈頓公學】54歲的「大美人」李嘉欣與62歲富商許晉亨結婚16年，兒子許建彤（Jayden）已經13歲，愈大愈有型，目前就讀英國貴族寄宿學校「威靈頓公學」（Wellington College），堪稱頂級大學搖籃。

早前李嘉欣與丈夫許晉亨陪兒子到英國，有網民目擊夫婦二人出席威靈頓公學的新生家長活動。李嘉欣打扮簡樸大方，穿上褐色大褸、黑褲及白波鞋，氣質依然。她與現場家長相處融洽，有說有笑，極速融入家長群。

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英國升學｜李嘉欣近照曝光疑長居英國

李嘉欣日前分享近照，並寫道「初雪之後，陽光下零度的倫敦…希望大家不要投訴M太久沒有營業」，相中可見，她身處當地一間餐廳，身穿米白色大衣，凍齡美貌依舊。

▲ 李嘉欣日前分享近照。（微博圖片）

英國升學｜消息指許晉亨出售過億豪宅

今年7月有消息指，李嘉欣丈夫許晉亨或相關人士持有的何文田半山壹號頂層複式天池屋，原以7,000萬元放售，但當時叫價已減至6,000萬元，較許晉亨等人士2008年5月購入價8,207.8萬元，低2,207.8萬元。

據悉，該複式天池屋實用面積2,359平方呎，4房間隔，連私人天台及泳池。許晉亨或相關人士過去持單位作收租用途，當中2018年更曾將單位以每月約13.2萬元租予藝人陳浩民，當年成交呎租約56元，一年租金收入共約158.4萬元。

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英國升學｜李嘉欣兒子盡得媽媽品學兼優真傳

以會考4A畢業於傳統名校瑪利諾修院學校的李嘉欣，精通7種語言，對兒子教育及管教有一套，Jayden幼稚園就讀維多利亞，小學曾就讀傳統名校拔萃男書院附屬小學，其後轉到香港國際學校（Hong Kong International School）就讀。Jayden於10歲時已在YouTube開設頻道分享遊戲心得，片中他以流利英語講解，網民觀看後都大讚發音準確又專業。

英國升學｜李嘉欣陪伴成長親自栽培

在李嘉欣悉心栽培下，Jayden自小品學兼優、多才多藝，愛閱讀研究歷史，又會打冰上曲棍球、高爾夫球、游水、攀石、滑雪、騎馬等運動，動靜皆宜，發展多元興趣。而李嘉欣更會身體力行做個好榜樣，跟兒子一齊學溜冰、打乒乓波，甚至玩高危活動如攀石和滑雪。李嘉欣曾表示自己不會做「虎媽」，給予兒子私人空間，讓他懂得自理及培養獨立的思考，閒時更會與棋藝了得的許晉亨捉棋，動用腦筋，鬥智鬥謀。

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英國升學｜威靈頓公學堪稱頂級大學搖籃

據悉，Jayden即將就讀的威靈頓公學（Wellington College）是英國過百年歴史的頂尖貴族寄宿學校，威靈頓公學被譽為「收生門檻高，堪稱頂級大學的搖籃」，該校學生成績出眾，在過去的五年中，有100名威靈頓公學的學生已獲牛津大學和劍橋大學的錄取通知。「十優港姐」麥明詩也曾在該校就讀預科，故李嘉欣為Jayden選擇該校絕不意外。

威靈頓公學校園位於克羅索恩鎮（Crowthorne），位於英格蘭東南部，隸屬於英國十大富饒地區的伯克郡（Berkshire），同時為高中生提供A-Level及IB課程。在2023年5月的考試中，大約47%的學生總分達到40分或以上，威靈頓公學為IB的最強學術學校之一。

2023年A-Level中，超過40%的學生取得了A或以上的成績，超過三分之二學生的所有成績為A*或A。2023年，在英國會考課程（GCSE）中，超過37%的學生達9級成績。

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英國升學｜重視英語能力及個人發展

威靈頓公學現有的學生來自44個國家。每年招募約20至30名13歲以上和16歲以上的國際學生加入。無論學生是來自英國還是國際背景，招生流程都是相同，挑選學生入學並不完全基於學術標準，還考慮每個申請者的性格、興趣、才能和個性。

不過校方重視英語能力，要求國際學生能夠熟練地英語和寫作，所有13歲以上的考生都必須完成英國私立學校入學測試（UKiset），衡量三個領域的能力：詞彙、數學和英語，作為ISEB通用預測試的一部分。

英國升學｜威靈頓公學學費

威靈頓公學2024/25學費中，寄宿生每學期17,370英鎊，約17.3萬港元，日校生每學期12,700英鎊，約12.6萬港元。威靈頓公學擁有17座宿舍區，約8成學生選擇寄宿學習生活，體驗英國備受推崇的教育體制。

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