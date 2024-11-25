內地升學｜內地高等教育展本周末會展舉行　139間內地免試招生計劃院校設攤位

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由國家教育部和教育局聯合舉辦的2025／26學年內地高等教育展，將於本周六（30日）至周日（12月1日）在香港會議展覽中心舉行，為有意赴內地升學的學生和其家長介紹該學年內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃的各項安排及相關升學資訊。

參與文憑試收生計劃的內地高等院校共145所，遍及內地21個省／直轄市及一個自治區，當中139所將於展場設置展覽攤位，介紹其院校及學科資訊、收生要求及名額等。國家教育部的代表也將現場講解計劃的報名程序及收生安排。

教育展設有多場分享會，包括由内地院校代表介紹各個課程的特色、内地畢業的香港學生分享升學經歷，以及由不同嘉賓提供就業前景的分析等。教育展同時設有網上平台（www.studymainland.hk），所有參與計劃的內地高等院校均會於網上平台設置虛擬展覽攤位。

此外，教育局聯同中國教育交流（香港）中心和學友社合作編印《內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃指南》，提供有關文憑試收生計劃及內地升學的全面資訊。指南將於教育展免費派發，電子版亦會上載教育局網頁。

國家教育部早前公布2025／26學年文憑試收生計劃的具體安排。參與計劃的內地高等院校依據文憑試成績擇優錄取香港學生，免卻同學參與內地聯招試的需要，更提供多元的升學選擇和聯繫國家發展的機會。下學年文憑試收生計劃12月1日至31日接受報名，應考2025年文憑試並有興趣赴內地升學的學生可於上述期間登入廣東省教育考試院網頁（eea.gd.gov.cn）報名。

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