寒流襲港｜天文台料明晚起轉冷　冬季長者跌倒個案增一成

▲ 天文台預料明日（26日）起北風會增強。（梁偉榮攝）

本周中後期開始轉冷，天文台署理助理台長鄭元中表示，一道冷鋒會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸，預料明日（26日）起北風會增強，初時會有一兩陣驟雨。

香港天文台及長者安居協會今（25日）舉行聯合記者會，鄭元中指明晚起氣溫會繼續下降，周三（27日）早上約為16度。受到東北季候風補充持續影響，周四（28日）及周五（29日）早上市區氣溫會降至約15度，新界會低2至3度。他續指，本周中後期大致天晴及非常乾燥，日夜溫差較大，籲市民留意天氣變化，注意保暖。

被問到12月會否持續有颱風影響本港，鄭元中表示，下月仍可能出現熱帶氣旋，本港於2021年12月亦有熱帶氣旋雷伊的記錄。他另提到，本港寒冷天氣的平均日數為9至17日，上年一共有14個寒冷日，屬正常水平；惟在全球暖化的影響下，本港冬季氣溫有明顯上升的趨勢，但間中仍會有寒冷天氣出現。

長者安居協會行政總裁王虹虹表示，隨著氣溫下降，長者會因活動能力、肌肉量降低以及穿著厚重衣物，增加跌倒風險，上年冬季因跌倒求助的每月個案比過去全年高出1成3；而隨著疫情復常，較多長者會外出活動，因此上年冬季室外跌倒的平均個案亦比過去全年高出近1成。

王虹虹提醒，長者於寒冬期間可選擇穿輕身而薄的衣物保暖，應保持適量運動增強抵抗力。她亦呼籲市民要主動關顧身邊長者，特別是獨居長者或雙老家庭，以了解長者的生活及健康狀況，並及時提供協助。

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