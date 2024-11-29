  • 20°C
香港時間：20241129日 (五) 12:39

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

小紅書｜高才通女子出國忘交香港電話費　被追收高價費用靠一招豁免

社會

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

高才通女子出國忘交香港電話費，被追收高價費用，靠一招免交罰金。

平日工作再忙，也不要忘了繳付生活雜費，逾期可能會面臨高昂的罰金！近日，有人在小紅書發文，指其因離港兩月，忘記為電話卡繳交月費而收到律師函及罰款賬單，罰金高達原電話月費十幾倍。

天價電話費｜中年漢見7億電話費嚇呆　網民計累積140年先到呢位數當中真相係？

小紅書｜罰金達約$3000

女子以「香港電話卡，天價罰單教我做人」為題發帖，指她通過高端人才通行證計劃取得香港身份，變開通了香港本地電話卡。但她近2個月去海外，料因為工作太忙而忘記繳付電話月費，結果一回來便收到電訊公司的罰款通知及一封律師函，「近兩月去海外，忘記續費充值，直接喜提罰單，套餐月租不到200元，罰金接近3,000元」。

女子表示，她常年往返香港於內地，亦是首次遇見這種情況，稱「不得不讓人想起新加坡，主打一個：罰到你服氣為止」，又指「畢竟，契約精神的顯性體現，就在這些細節」。所幸她及時聯繫了通電訊公司並向電話客服解釋情況，最終罰金被豁免。

據女子上傳的繳費通知單可見，該單據為「最後通知」，服務詳情列明「前期累計款項」為202.84元，「5G本地服務計劃罰金」為2,839元，是女子月費計劃的10逾倍，累計應繳款項為3,041元。

點擊圖片放大
+3
+2

小紅書｜網民建議電話月費開設自動續費

此事引起網民熱議，不少人建議女子開設自動續費，「現在都是手機網上繳費，回內地也可以網上操作很方便的」、「你沒做自動續費」、「可以香港支付寶交」。

此外，還有網民亦遇到過類似情況，「我也是在國外工作，然後忘了充值，現在信件寄到親戚家裏，罰款加話費400多」。

天價水費單｜公屋4人家庭收$2.4萬水費單　較上期貴逾40倍網民教1招解決

水費電費｜港漂男收$3081天價水費單　全屋檢查驚揭長開1電器出事

天價電費｜港漂生收逾$5,000電費單揭原兇係呢樣電器　網民：好彩你用中電

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
輪椅爸爸｜半身癱瘓無礙運動再攀高峰　黎志偉走出陰霾為兒樹立榜樣

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

小紅書｜內地網紅花￥53跟團香港一日遊　遊覽9大景點無強制消費
14:16 2024/11/28
小紅書｜內地網紅花￥53跟團香港一日遊　遊覽9大景點無強制消費
衛生巾｜內地多個衛生巾品牌被指偷工減料　小紅書湧現到香港搶購M巾攻略
15:32 2024/11/26
衛生巾｜內地多個衛生巾品牌被指偷工減料　小紅書湧現到香港搶購M巾攻略

你可能感興趣

小紅書｜內地網紅花￥53跟團香港一日遊　遊覽9大景點無強制消費
14:16 2024/11/28
小紅書｜內地網紅花￥53跟團香港一日遊　遊覽9大景點無強制消費
衛生巾｜內地多個衛生巾品牌被指偷工減料　小紅書湧現到香港搶購M巾攻略
15:32 2024/11/26
衛生巾｜內地多個衛生巾品牌被指偷工減料　小紅書湧現到香港搶購M巾攻略
小紅書 手機月費 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

湯洛雯疑懷孕丨湯洛雯缺席「2Line黨」聚會　蕭正楠一句話引靚湯大肚猜測
湯洛雯疑懷孕丨湯洛雯缺席「2Line黨」聚會　蕭正楠一句話引靚湯大肚猜測
急症室最長等候時間（11月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月29日 時間12:05）
失智症丨曾撼頭埋牆71歲張偉文近況曝光　發黑暴瘦惹健康憂慮
失智症丨曾撼頭埋牆71歲張偉文近況曝光　發黑暴瘦惹健康憂慮
英國王室｜哈里梅根被爆離婚傳分居3個月？　外媒拍到關鍵畫面：豪宅外現搬屋車
英國王室｜哈里梅根被爆離婚傳分居3個月？　外媒拍到關鍵畫面：豪宅外現搬屋車
影壇大哥大丨72歲洪金寶疑似戴口水肩出席飯局 　患糖尿病自爆身體失1功能
影壇大哥大丨72歲洪金寶疑似戴口水肩出席飯局 　患糖尿病自爆身體失1功能