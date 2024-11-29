小紅書｜高才通女子出國忘交香港電話費　被追收高價費用靠一招豁免

▲ 高才通女子出國忘交香港電話費，被追收高價費用，靠一招免交罰金。

平日工作再忙，也不要忘了繳付生活雜費，逾期可能會面臨高昂的罰金！近日，有人在小紅書發文，指其因離港兩月，忘記為電話卡繳交月費而收到律師函及罰款賬單，罰金高達原電話月費十幾倍。

天價電話費｜中年漢見7億電話費嚇呆 網民計累積140年先到呢位數當中真相係？

小紅書｜罰金達約$3000

女子以「香港電話卡，天價罰單教我做人」為題發帖，指她通過高端人才通行證計劃取得香港身份，變開通了香港本地電話卡。但她近2個月去海外，料因為工作太忙而忘記繳付電話月費，結果一回來便收到電訊公司的罰款通知及一封律師函，「近兩月去海外，忘記續費充值，直接喜提罰單，套餐月租不到200元，罰金接近3,000元」。

女子表示，她常年往返香港於內地，亦是首次遇見這種情況，稱「不得不讓人想起新加坡，主打一個：罰到你服氣為止」，又指「畢竟，契約精神的顯性體現，就在這些細節」。所幸她及時聯繫了通電訊公司並向電話客服解釋情況，最終罰金被豁免。

據女子上傳的繳費通知單可見，該單據為「最後通知」，服務詳情列明「前期累計款項」為202.84元，「5G本地服務計劃罰金」為2,839元，是女子月費計劃的10逾倍，累計應繳款項為3,041元。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

小紅書｜網民建議電話月費開設自動續費

此事引起網民熱議，不少人建議女子開設自動續費，「現在都是手機網上繳費，回內地也可以網上操作很方便的」、「你沒做自動續費」、「可以香港支付寶交」。

此外，還有網民亦遇到過類似情況，「我也是在國外工作，然後忘了充值，現在信件寄到親戚家裏，罰款加話費400多」。

天價水費單｜公屋4人家庭收$2.4萬水費單 較上期貴逾40倍網民教1招解決

水費電費｜港漂男收$3081天價水費單 全屋檢查驚揭長開1電器出事

天價電費｜港漂生收逾$5,000電費單揭原兇係呢樣電器 網民：好彩你用中電

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】