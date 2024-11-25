育兒難處｜符曉薇湊女遇4大難題狂呻快噴血身亡　6歲女不肯吃飯唯有採取1行動

▲ 媽媽真的唔易做，難怪符曉薇感到崩潰！

【符曉薇/陳柏宇/媽媽心聲/媽媽共鳴/媽媽唔易做】歌手陳柏宇與太太符曉薇（Leanne）育有兩名女兒，Leanne樂於在社交網分享育兒經，不過近日就連環發文狂呻湊女崩潰實錄，還自嘲快噴血身亡，結果惹來網民抨擊，指她常放負，又嘲諷她生仔要考牌，令她大感無奈，日前6歲大女外出食飯不合作，為免再受批評，她唯有採取1行動！

▲ 歌手陳柏宇與太太符曉薇（Leanne）育有兩名女兒（IG圖片）

媽媽心聲｜女兒賴床每日不見外套 Leanne呻快噴血身亡

Leanne兩名女兒分別是6歲Abigail及1歲多Audrey，由於老公忙於工作，照顧小朋友重任落在Leanne身上，但一打二並不容易，以致Leanne在社交網放負狂呻湊女有多崩潰，首先她留言表示：「又一個早上，究竟要捱幾多個早上先？我就快噴血身亡」疑似為大女賴床感心煩；接著又發文：「點搞呀？一日唔見一件褸？」網民隨即專家上身教她：「Abi成日都吾（唔）上心，要改要教。」

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媽媽心聲｜老婆發火陳柏宇搞笑幫倒忙

之後一則發文更關老公事，大呻老公幫倒忙：「當你一早發緊火話緊個大女，你老公一起身想搞吓氣氛開開心心行出嚟，原來係會弄巧反拙，當你同個老公講個女成日唔見褸，你老公仲要喺個女面前做搞笑，雖然你明白到佢都係出自好心，但係你見到咁嘅情況係會更加之嬲，因為全世界只有你係衰人，專家真係好容易做。」

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媽媽共鳴｜網民嘲：冇錢請工人咩？

雖然不少媽媽留言表示很有共鳴，但亦有網民針對性留言：「冇錢請工人咩？」氣得Leanne忍不住回覆：「請工人唔代表一定要比（俾）人做，我姐姐雖然好幫到我手，但係我哋兩公婆都鍾意親力親為，買餸煮飯照顧小朋友都係我自己落手落腳，家姐到妹妹都係咁。」

然後再為自己抨擊老公而平反：「不過大家又唔使咁緊張嘅，我都係普通講放吓負。讚吓老公成日會搞吓氣氛氹吓我哋開心啫，我都係今日先知原來唔得。」又自嘲：「原來唔講得呢啲嘢喎，講咗會邊個邊個2.0啦，同埋要生仔考牌。」盡顯無奈。

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媽媽共鳴｜大女外出食飯不合作

到最後一則發文，她透露大女外出吃飯表現不合作，不過她就意有所指留言：「我要抱開放嘅態度，如果唔係人哋又話我放負啦。」又表明女兒不吃就不吃，自己不可以太介意，免得講句「噴血」，別人會說「生仔要考牌」，更無奈表示：「因為作為母親想個女食多啲，但佢食嘢食成咁自己控制唔到。」

不少網民力撐Leanne：「唔好理人點講，話仔女又話負面，唔話又話唔識教，我乜方法都試過，宜（依）家我鍾意點教就點教。」媽媽的確不易做，Leanne加油呀！

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