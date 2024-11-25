  • 23°C
香港時間：20241125日 (一) 23:01

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

無妄之災｜印37歲女好心幫鄰居收包裹　試用新風筒慘被炸斷雙手【附消委會建議安全使用指南】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 5 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

【風筒／爆炸／短路／家居意外】無妄之災！印度一名女子試用新風筒時，未料風筒突然爆炸，導致她雙手都被炸爛，屋內血肉橫飛立刻送院急救，惟不幸失去雙手前臂。警方調查爆炸原因，疑與電器短路有關。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜營養師拆解4大糖尿病飲食重點

無妄之災｜幫鄰居收包裹試風筒　突爆炸炸斷雙手

綜合外媒報道，印度卡納塔卡邦一名37歲印度女子Basamma Yaranal，事發當天受鄰居Shashikala所託，幫忙收包裹。據悉，包裹中放著一個風筒。女事主指，當時因為鄰居不在家，故代其簽收包裹。包裹上寫有鄰居的姓名和手機電話。

包裹上寫有鄰居的姓名和手機電話。（網上圖片）

簽收後，女事主通知鄰居，鄰居繼而提出請女事主幫忙測試風筒運作。她才拆解包裹將新風筒接上電源。豈料，風筒突然爆炸傳出巨響，女事主雙手當場被炸爛，手指碎裂，手掌和前臂被炸斷，屋內鮮血飛濺。

女事主雙手當場被炸爛，手指碎裂，手掌和前臂被炸斷，屋內鮮血飛濺。（網上圖片）

無妄之災｜疑風筒短路釀禍　風筒由中國製造

事後，女事主被送往醫院急救，而涉事鄰居矢口否認曾訂購風筒，後來開口聲稱沒有叫女事主幫忙測試風筒。警方介入調查，發現爆炸原因是短路所致，而涉事風筒是由中國製造，據悉品牌為Kemey。

風筒推薦2024｜消委會安全使用風筒指南

使用風筒時要注意安全，消委會曾就此建議安全使用指南，提醒消費者要小心選購風筒，尤其是從外地購入等電器，使用時要更加留意電壓。

  • 風筒屬高耗電量電器，部分型號的額定功率更超過2,000瓦特，不應與其他高耗電量電器共用插座。
  • 切勿在洗手盆或浴缸等潮濕位置使用風筒，以免因風筒掉進水中或水分滲入風筒而引致觸電意外。
  • 手濕時應先弄乾雙手才使用風筒，減低觸電危險。
  • 風筒開動後，切勿放近易燃物件，例如酒精或紙張，也應避免讓物件跌入出風管或阻礙氣流，以免因意外失火。
  • 使用後把風筒的插頭拔掉或關上插座的獨立開關掣，避免長期接上電源。
  • 用後收起電源線並收藏好風筒，減少電源線被過度拉扯或風筒被碰撞的機會。定時檢查電源線及外殼，若發現任何變形、燒焦或不正常的情況，應立即停用。
  • 使用雙電壓的旅行風筒前，應留意設定，尤其是剛從低電壓地區（如美國、日本或台灣）回港時，切記把電壓調至本港電壓，避免因輸入電壓過大而影響風筒的正常操作。

風筒推薦2024｜消委會推薦10款4星風筒

點擊圖片放大
+10
+9

10款4星風筒：

  • Dyson Supersonic HD08 $3,680
  • Valera Nano4Ever EQ $2,588
  • ghd helios $1,795
  • BaByliss Rose Blush 2200 $999
  • VS Sassoon VSP1200PIH $739
  • iLIVI V8 $699
  • 億世家 HD1700 $600
  • 飛利浦 BHD538 $538
  • Panasonic EH-NE66 $398
  • 米家 H300 ￥199

風筒推薦2024｜《LDK》推薦8款熱門風筒

點擊圖片放大
+9
+8

８款熱門風筒名單：

  • KOIZUMI KHD-9550
  • Nobby by Tescom 專業美髮風筒 NB1905
  • Shark FlexStyle 2 in 1 Hair Dryer & Styler HD434J
  • modshair MHD-1246
  • SHARP 正負離子水潤溫控風筒 IB-WX901
  • next innovation kaze dryer HJ-H106
  • PANASONIC 負離子強力風筒 EH-NE7J
  • PANASONIC nanoe®護髮風筒 EH-NA0J

資料來源：LDK消委會

相關文章：

【電器安全】酒店風筒變「火筒」　突噴10厘米火焰恐怖畫面曝光

【家電意外】風筒未冷卻放櫃桶點燃雜物釀火災　消防花4小時始救熄平房成廢墟

【網購電器】網購風筒驚變「打火機」　開機有怪聲發熱線通紅噴熊熊烈火

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【消委會測試】10款總評4星風筒名單　$199平價款性能媲美Dyson
10:45 2023/09/14
【消委會測試】10款總評4星風筒名單　$199平價款性能媲美Dyson
【超市大搜查】日本雜誌11款風筒大比拼　實測速乾度護髮效果Panasonic奪冠
18:44 2023/10/03
【超市大搜查】日本雜誌11款風筒大比拼　實測速乾度護髮效果Panasonic奪冠
消委會2024丨家居生活用品一文盡覽　消委會潤手霜/染髮劑/吸塵機/風筒/保暖內衣【不斷更新】
17:43 2024/10/29
消委會2024丨家居生活用品一文盡覽　消委會潤手霜/染髮劑/吸塵機/風筒/保暖內衣【不斷更新】
風筒推薦2024｜消委會推介10款4星風筒　一款$199性能媲美Dyson　日雜《LDK》評測8款熱門風筒
18:58 2024/10/15
風筒推薦2024｜消委會推介10款4星風筒　一款$199性能媲美Dyson　日雜《LDK》評測8款熱門風筒

你可能感興趣

【消委會測試】10款總評4星風筒名單　$199平價款性能媲美Dyson
10:45 2023/09/14
【消委會測試】10款總評4星風筒名單　$199平價款性能媲美Dyson
【超市大搜查】日本雜誌11款風筒大比拼　實測速乾度護髮效果Panasonic奪冠
18:44 2023/10/03
【超市大搜查】日本雜誌11款風筒大比拼　實測速乾度護髮效果Panasonic奪冠
消委會2024丨家居生活用品一文盡覽　消委會潤手霜/染髮劑/吸塵機/風筒/保暖內衣【不斷更新】
17:43 2024/10/29
消委會2024丨家居生活用品一文盡覽　消委會潤手霜/染髮劑/吸塵機/風筒/保暖內衣【不斷更新】
健康問題 網絡熱話 家居 家居意外 火災 家電 消委會 美髮

最高瀏覽

譚詠麟病倒丨74歲譚校長突然取消演出　拍片透露病況無奈稱：情況沒有好轉
譚詠麟病倒丨74歲譚校長突然取消演出　拍片透露病況無奈稱：情況沒有好轉
充電安全丨柴灣屋苑單位疑手機充電釀火警致1死1傷　專家警告 : 充電時6件事勿做
充電安全丨柴灣屋苑單位疑手機充電釀火警致1死1傷　專家警告 : 充電時6件事勿做
急症室最長等候時間（11月25日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月25日 時間16:05）
凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女
凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女
李澤楷前度｜梁洛施跟小小超分手13年疑爆新戀情　3子之母被捕獲跟大9歲導演牽手拍拖
李澤楷前度｜梁洛施跟小小超分手13年疑爆新戀情　3子之母被捕獲跟大9歲導演牽手拍拖