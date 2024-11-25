無妄之災｜印37歲女好心幫鄰居收包裹　試用新風筒慘被炸斷雙手【附消委會建議安全使用指南】

【風筒／爆炸／短路／家居意外】無妄之災！印度一名女子試用新風筒時，未料風筒突然爆炸，導致她雙手都被炸爛，屋內血肉橫飛立刻送院急救，惟不幸失去雙手前臂。警方調查爆炸原因，疑與電器短路有關。

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無妄之災｜幫鄰居收包裹試風筒 突爆炸炸斷雙手

綜合外媒報道，印度卡納塔卡邦一名37歲印度女子Basamma Yaranal，事發當天受鄰居Shashikala所託，幫忙收包裹。據悉，包裹中放著一個風筒。女事主指，當時因為鄰居不在家，故代其簽收包裹。包裹上寫有鄰居的姓名和手機電話。

▲ 包裹上寫有鄰居的姓名和手機電話。（網上圖片）

簽收後，女事主通知鄰居，鄰居繼而提出請女事主幫忙測試風筒運作。她才拆解包裹將新風筒接上電源。豈料，風筒突然爆炸傳出巨響，女事主雙手當場被炸爛，手指碎裂，手掌和前臂被炸斷，屋內鮮血飛濺。

▲ 女事主雙手當場被炸爛，手指碎裂，手掌和前臂被炸斷，屋內鮮血飛濺。（網上圖片）

無妄之災｜疑風筒短路釀禍 風筒由中國製造

事後，女事主被送往醫院急救，而涉事鄰居矢口否認曾訂購風筒，後來開口聲稱沒有叫女事主幫忙測試風筒。警方介入調查，發現爆炸原因是短路所致，而涉事風筒是由中國製造，據悉品牌為Kemey。

風筒推薦2024｜消委會安全使用風筒指南

使用風筒時要注意安全，消委會曾就此建議安全使用指南，提醒消費者要小心選購風筒，尤其是從外地購入等電器，使用時要更加留意電壓。

風筒屬高耗電量電器，部分型號的額定功率更超過2,000瓦特，不應與其他高耗電量電器共用插座。

切勿在洗手盆或浴缸等潮濕位置使用風筒，以免因風筒掉進水中或水分滲入風筒而引致觸電意外。

手濕時應先弄乾雙手才使用風筒，減低觸電危險。

風筒開動後，切勿放近易燃物件，例如酒精或紙張，也應避免讓物件跌入出風管或阻礙氣流，以免因意外失火。

使用後把風筒的插頭拔掉或關上插座的獨立開關掣，避免長期接上電源。

用後收起電源線並收藏好風筒，減少電源線被過度拉扯或風筒被碰撞的機會。定時檢查電源線及外殼，若發現任何變形、燒焦或不正常的情況，應立即停用。

使用雙電壓的旅行風筒前，應留意設定，尤其是剛從低電壓地區（如美國、日本或台灣）回港時，切記把電壓調至本港電壓，避免因輸入電壓過大而影響風筒的正常操作。

風筒推薦2024｜消委會推薦10款4星風筒

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10款4星風筒：

Dyson Supersonic HD08 $3,680

Valera Nano4Ever EQ $2,588

ghd helios $1,795

BaByliss Rose Blush 2200 $999

VS Sassoon VSP1200PIH $739

iLIVI V8 $699

億世家 HD1700 $600

飛利浦 BHD538 $538

Panasonic EH-NE66 $398

米家 H300 ￥199

風筒推薦2024｜《LDK》推薦8款熱門風筒

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８款熱門風筒名單：

KOIZUMI KHD-9550

Nobby by Tescom 專業美髮風筒 NB1905

Shark FlexStyle 2 in 1 Hair Dryer & Styler HD434J

modshair MHD-1246

SHARP 正負離子水潤溫控風筒 IB-WX901

next innovation kaze dryer HJ-H106

PANASONIC 負離子強力風筒 EH-NE7J

PANASONIC nanoe®護髮風筒 EH-NA0J

資料來源：LDK、消委會

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