寫滿愛愛滿瀉︱原生家庭影響人格成長　五項條件是人生自愛的基本

▲ 梁永樂：快樂的父母，才能啟發孩子。

小學老師分享的真人真事：在小一視藝課，題目是「我的家」，老師留意到一個學生，他畫了四個火柴人，其中三個人在笑，剩下一個火柴人的嘴角向下彎。老師的危機意識即時著燈，擔心背後隱藏什麼家庭問題，問小朋友：「畫入面不開心的是誰呀？」

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小朋友答：「是媽媽！」，跟著解釋：「我們和爸爸在玩，媽媽覺得不好笑。」

這位老師自己也是一位媽媽，她形容當刻有如被當頭棒喝，以後返到屋企，也提醒自己要做好表情管理，就算老公的爛gag有幾爛，都不忘報以一個禮貌的微笑，以免成為孩子心目中那個「不開心媽媽」。

這個不開心媽媽的故事，對我也有所啟發——每逢考試測驗季節，我也會慣性呼籲：請家長做好情緒管理，如果因為一句說話，影響親子關係，是何其不值。不過，原來不止考試季節，就算平常日子，父母不耐煩或焦慮的神情，家人之間的互動是冷淡還是熱情，孩子們都如温度計一樣感受得到，日積月累，就成為所謂「原生家庭」的力量，影響他們將來的人格成長。如果父母是超級緊張大師，便很難培養出樂觀和自信的孩子，就是這個原因。

我也明白，現今父母都是「八爪魚家長」，有時下班後還帶着工作情緒回家，返到屋企又要不斷催促小朋友吃飯、檢查功課和睡覺，如果還要配以一個「強顏歡笑」，也是很累人的事情。在現今社會，生兒育女不容易，我覺得做父母有時候要學識化繁為簡：小朋友瞓得、食得、跑得嗎？人際關係正常嗎？有沒有成癮惡習？不要看輕這五項條件，它們是心理醫生說人生自愛「self-care」的基本，如果你的孩子全部達標，恭喜你，他們基本上已經獲得「快樂人生」入場券，那不如叫他們早些熄燈瞓覺，等大人也可以忙裡偷閒，開一包薯片，煲煲韓劇。一個家庭裡面，爸爸媽媽的self-care同樣重要，因為只有快樂的父母，才能啟發孩子，長大後學懂如何追尋自己的快樂。

欄名:寫滿愛愛滿瀉