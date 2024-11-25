升中面試︱聖若瑟書院中一自行收生設54學額　校長分享面試貼士切忌做1行為

▲ 聖若瑟書院中一自行收生設54學額，現場有近千家長及學生，校長分享面試貼士切忌做1行為。

【聖若瑟書院/中一/自行收生】中西區傳統名校聖若瑟書院，明年一月接受自行收生申請，新上任校長郭迪民透露，面試將考核中、英、數及小組討論，校方非常重視學生禮貌，並提醒考生除擁有溝通及表達能力，在討論環節切忌「爭住講」，尊重每位考生的發言機會。

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擁有接近150年歷史的聖若瑟書院，為中西區著名的資助中學，25/26學年將預99個中一學額，予其直屬學校聖若瑟小學，自行收生則設54個學額，讓有意報讀學生申請。學校日前舉辦中一收生簡介會，吸引逾千名家長參與。

新任校長郭廸民在簡介會中提到，學校注重學生的全人發展，以培養自信、具備多元智能、自主自律的未來領袖為目標。初中階段，學校將中、英、數三科拆成小班教學，高中提供文、理、商科11個選修科，學校每年8月均為中一新生舉辦迎新活動，讓學生熟悉校園，協助盡快融入新生活。

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中一入學︱校長料收逾400份申請

有意申請入讀的學生，需於明年1月2日至1月16日，親身或透過中一派位電子平台遞交申請表格，所有申請者均獲邀參與面試。郭校長笑言，由於上學年學校誕生超級狀元，加上移民潮放緩，競爭將會相對激烈，預料收到逾4百份申請表，「最少8人爭一位」。

至於面試方面，郭校長透露，將分中、英、數三科以及小組討論環節，「中文科以廣東話進行，輔以少量普通話考核，其餘環節則以英語進行」，面試環節最重視學生的禮貌，其次是分析、解難、創意表達與溝通能力。

他認為，「在討論環節學生注意不要爭住講，令其他面試學生沒有發言機會」，同時提醒學生面試時要衣著整齊、態度良好，能展現學習熱誠，均可給校方留下較好的印象。

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中一入學︱小學成績佔面試一半分數

翻查學校網頁，收生準則方面，申請面試的學生在小學期間的學業成績、課外活動及操行等表現，將佔50%，即場面試表現另佔50%。面試將於明年3月1日舉行，面試完成後，同月31日校方會以電話及電郵通知錄取者。

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